2019年日本曾發生一宗震驚全國的性罪案，當時22歲的單親媽媽涉嫌強制和12歲男童發生性行為，最後被警方拘捕並判緩刑。有位漫畫家以圖畫製作成影片重現這單倫理崩壞案件，原來判刑後還有後續，女犯人竟然被查出有某種疾病，影片亦重新提醒大家千萬不能輕視兒童性罪行。



22歲單親媽媽打機誘12歲男童

2019年，一位22歲單親媽媽與12歲男童相戀後發生性交等親密行為，成為轟動全國的兒童性罪行案件。案件犯人名叫長尾里佳，根據當時的報道指出，她在18歲時便已經育有一對兒女，對方是15歲未成年少年，由於年齡太小無法結婚，最後分手與母親和兩個孩子一起生活。直到2018年9月，她透過遊戲「要塞英雄（Fortnite）」認識了一位12歲小學男童，二人在遊戲中不斷用語音功能對話調情，長尾更多次提出要和男童成為情侶關係，甚至引誘他與自己發生性關係。

酒店嚐禁果

兩人的愛意越來越濃，長尾特意從香川縣到福岡縣與男童見面，並說服他到酒店進行性行為。嚐到禁果後，女方更主動邀請男童到家中約會，多次上床親密接觸。在日本法例中，只要和低於13歲的兒童發生性行為，不論對方同意與否，都會被視為強姦。

由於男童在女方家中過夜沒回家，他的父母擔心報警，加上男童曾經在同學面前炫耀，因此警方很快便到達長尾的住所並將她拘捕。事後警方在她的手機裡發現大量與男童親密的不雅照片，懷疑她同時與多位男童發生親密關係。YouTuber「闇夜のメアリー」用了漫畫重現事件發生經過，👇👇👇點擊圖片看這單倫理崩壞案件👇👇👇

+ 14

👉 270磅混血肥妹深夜撞破家姐做一事 驚覺遭背叛怒減169磅變大美女

女方有精神病

最後，法官考慮案件沒有涉及任何誘拐和禁錮，加上事件的兩人本來是兩情相悅，最終判處長尾里佳3年有期徒刑，緩刑5年。她亦和男童的家長和解，向他們賠償150萬日圓（約10.8萬港幣），並承諾「以後不會聯繫男童」。最令人驚訝的是，原來長尾的行為是源自於一種精神疾病，醫生判斷她患上了「小兒性愛症」，病人會對青春期初期的兒童產生性興趣，據聞現在女事主仍會定期到專業醫療中心進行治療。

👉 12星座好色女生排名！天蠍假正經、雙魚配合度高 但都不及一星座

說到讓人「毀三觀」的日本案件，早前有一對夫婦因涉嫌在成人影片網站「FC2」販賣無碼色情片而被警方拘捕，26部違禁影片中的主角居然是39歲的妻子！日媒報道指，被捕女子在Twitter招募陌生男性「約炮」，丈夫則負責在一旁拍攝和後製影片，兩人至今一共賺到超過1900萬日圓（約港幣135萬），夫婦被捕後向警方招供拍攝違法影片的原因，網民聽罷都表示難以置信，形容這對夫妻的關係扭曲、行為道德淪喪！👇👇👇點擊圖片看加藤夫婦拍無碼影片的病態原因👇👇👇