如果學校中的科目，都一一變成了AV女優的話會怎樣？最近有網民忽發奇想，來了個加甜版的另類擬人法，令一眾網民大呼有才！



近日有網上流傳幾張MEME圖，把不同的學科變成AV女優，而且兩者的特性更異常吻合，當真少少鹹少少趣。以地理科為例，網民就認為這個科目擬人化之後，會變成三上悠亞，因為在地理堂中，雖然大家對高山低谷都瞭如指掌，卻難以親身體驗。這種比喻令網民大叫「後勁很強！」

大家的地理課成績如何？

除了三上悠亞之外，深田詠美、橋本有菜、RION等AV女優，都成為了不同學科的代表人物，一起來猜猜她們是代表哪一個學科吧！（最後一張有驚喜喔！）

👇👇👇按圖睇12個AV女優變成學校科目👇👇👇

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大家覺得這些比喻貼切嗎？最後一張是否十分驚喜呢！如果這幾張圖能夠刺激到你的靈感，可以在留言分享！

同場加映：深田詠美、唯井真尋YouTube爆AV界4個潛規則 潮吹前要飲一種飲品

AV女優深田詠美早前在個人YouTube Channel上，邀請了另一大物女優唯井真尋亮相，分享AV界的拍攝潛規則，例如女優拍攝潮吹劇情前，原來會先喝一種飲品；此外，拍AV時竟不可以開冷氣？

👇👇👇按圖看４個AV業內潛規則👇👇👇

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