2021下半年7大韓系捲髮趨勢　流雨燙自然隨性　懶吹頭揀呢款最啱

進入下半年秋冬季，又有借口換換髮型迎接換季！如果你沒有恆心或技術經常用電髮夾弄頭髮造型，不妨考慮一下電捲髮。不要以為電捲髮純粹只是把頭髮由直變彎，捲髮造型還是有分許多種類！不妨參考以下整合出的2021年下半年韓系大勢捲髮造型，從中挑選最適合你的。



挑選適合的捲髮造型能提升氣質和修飾臉型！（Instagram@ula__korewa , mila._q）

雖然各造型均是捲髮，但捲幅的大小、以及捲與捲之間的密度其實都會相當影響整個造型。今次介紹的7個捲髮造型，均是從韓國髮型屋的流行趨勢整理出來。其實一個今年最熱門的是雲朵燙，類近大波浪電髮，但波浪線條會更分明，大多會由頭髮中段開始電，尤其適合頭髮較扁塌的朋友，電完後髮量看起來會變多、感覺Q彈，整體形象亦會較為活潑可愛。

而喜歡較自然的朋友則可挑選流雨燙，同屬大捲髮型，不過彎度偏向自然，看起來較像天生自然捲的感覺。整體氣質較為優雅隨意，適合長髮女生嘗試。

想知哪種捲髮是懶人之選，特別適合不喜歡吹頭的朋友？👇👇👇點擊圖片睇2021年下半年7個流行電髮捲髮造型👇👇👇

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每個電髮造型均需有一定髮量才能電出相應效果，因此決定電髮前記得要好好與髮型師溝通，以免出現貨不對辦的情況。

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同場加映：睇下巴形狀決定髮型 揀啱睇落瘦一圈 短/方下巴剪瀏海要小心！

相信大家都不會質疑髮型對顏值的影響力，想要凸顯自己優點、收起缺點，便應根據自己的臉型好好選擇髮型！整體臉型以外，下巴的形狀亦是另一值得大家參考的因素！即睇下文睇各類型下巴最適合與最需要避免的髮型！

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