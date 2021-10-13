金錢觀念的不同，相信是不少情侶爭執的導火線。近日有網民於討論區發文，表示用自己錢新iPhone現貨卻被男朋友罵「敗家」，因而感到委屈欲向網民討安慰。不過網民的反應就相當兩極，有人支持樓主用自己錢有絕對話題權、但亦有人認為男友觀念正確，更指「看來你男友是個過日子的人」。



近日有網民發文表示用自己錢新iPhone卻被男朋友罵「敗家」，因而感到委屈。（《愛回家之開心速遞》截圖）

此網民於香港討論區以「我用自己錢買野（嘢）男朋友都要話我敗家」為題發文，稱自己一直等候第二期消費券，只為一筆過儲起來買新iPhone。誰知消費券到手，專門店卻冇貨。剛巧樓主經過電器舖發現有現貨，不過價錢比原價貴$500，樓主認為不需等候、加價亦合理，於是決定購買。

其後樓主與男友分享，但當男友發現她多付$500之際，就大罵為何如此敗家，不等一下用正價訂機。樓主因此感到委屈，認為用的都是自己錢，不明為何要被罵「敗家」。

對於樓主的說法，各方網民盡有不同的意見，有人認同早買早享受、加上樓主只是用自己錢，男友絕對沒有怪責餘地。相反亦有人認同男友說法，質疑樓主是否真的如此急切需要新iPhone，急得多付$500也願意。兩方意見外，另外有網民做和事佬，稱這件事是雙方金錢觀念差異造成的情況，又建議樓主要盡快找到共識，否則日後有同類事件都會影響關係。

👇👇👇網民又點睇？👇👇👇

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再親密的情侶也是兩個獨立個體，當然習慣和金錢觀各異。正如有人喜歡付現金，有人偏好電子支付，兩者並無對與錯。就算金錢觀不同，或你對另一半的理財習慣真的看不順眼，也應給予對方自主權和空間。想知彼此金錢觀夾唔夾？原來可從拍拖時的小細節看到！

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不妨多留意以上細節，找出另一半與你在理財觀念上的相異之處，以便尋早分解分歧！若到結婚才討論，可能就太遲了。

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