【李雲迪涉嫖娼】內地鋼琴家李雲迪涉嫖娼被行政拘留，事件引起軒然大波。不但官媒發文指「一定要分清和劃清黑與白」，中國音樂家協會亦發聲明決定取消李雲迪的會員資格。李雲迪先前雖然時不時有醜聞傳出，但形象一直不錯，加上近日有參加《披荊斬棘的哥哥》，人氣原本急速上升，可惜經過今次事件後，相信難以翻身。



內地鋼琴家李雲迪涉嫖娼被行政拘留，事件引起軒然大波。（資料圖片）

坊間如此大反應，皆因李雲迪本身於音樂界成就非常高，是首位奪得蕭邦國際鋼琴比賽金獎的華人、亦是歷年來最年輕得主。加上其外貌不俗，在華語地區以至全球的知名度均相當高。另外他跟王力宏「撲撲朔迷離」的關係及其愛徒李元玲的花邊新聞，亦令他不時成為新聞人物。近日亦有參加湖南衛視高人氣真人騷《披荊斬棘的哥哥》，進一步踏入娛樂圈，事業理應更上一層樓。可惜突然被爆嫖娼，形象一落千丈，事業可能就此玩完……

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韓星同樣是非多

李雲迪以外，韓國男子組合NCT的香港成員Lucas（黃旭熙）近年在中國大陸頗有人氣，不過早前接二連三被自稱是其前女友的中、韓網民大爆他私底下的渣男惡行。消息傳開後，不少韓媒更稱他為男版「花蛇」（與「蜘蛛精」相近的意思）。以下這8名韓星都曾經捲入私生活爭議，例如朴有天就被爆曾邀請粉絲到「3P派對」，私生活超亂。

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同場加映：雞排妹開屠龍直播熱爆網 細數鄭家純6件出位事 曾自爆床戰50男

鄭家純（雞排妹）同一經紀公司的棟篤笑藝人林千聿（龍龍）因稱遭到棟篤笑節目《炎上徐乃麟》成員老K霸凌，雞排妹其後突然公布其經紀公司將與龍龍解約，又開名為「家純屠龍記」的直播大罵龍龍欺騙她及其經理人康姐，事件瞬間推向高潮並在台引起全城熱話。

不少網民都表示「此直播比八點檔狗血劇還吸引」，亦有不少對雞排妹於深夜提供娛樂表示感謝、又打趣說「看到都不捨得睡覺」。其實雞排妹出道以來一直相當敢言，每每遇到不忿的事時都會站出來發聲，大膽作風掀起各種風波話題的同時，亦為一眾網民提供了不少「花生」。

除了今次的「屠龍」事件外，早前7月時她被影到與好友王先生前往酒店而被傳緋聞，及後傳出男方有未婚妻，直指雞排妹是小三。不過她選擇正面回應，撰文向「正宮」(A女)喊話，表示不知她的存在，又道「他會叫我老婆」，各種挑機字眼瞬間成為網民話題。其後王先生及A女的回應聲明亦令不少網民持續討論。

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