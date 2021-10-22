知名國際鋼琴家李雲迪，近日因嫖妓被拘留，他有份出演的節目紛紛下架或將其「打格」，事件震撼娛樂圈。據「平安北京朝陽」通報，朝陽公安分局近日接群眾舉報稱，有人在朝陽某小區賣淫嫖娼，被捕男子正是李雲迪。



知名國際鋼琴家李雲迪，近日因嫖妓被拘留。

北京警方表示，早前收到朝陽群眾通報後展開調查，將賣淫違法人士陳某卉（女，29歲），嫖娼違法人士李某迪（男，39歲）查獲，「經審查，上述人員對違法事實供認不諱，目前均已被朝陽公安分局依法行政拘留」。更有消息指出，李雲迪用實名支付工具召妓，每次交易金額達一萬元人民幣。

網民大感驚訝之外，亦對舉報的「朝陽群眾」十分好奇，因為曾經衰在他們手上的人多不勝數，除了明星名人，上至官員、下至街頭騙子，都被朝陽群眾檢舉過。當年轟動一時柯震東及房祖名吸毒案，明星張耀揚等，都是朝陽群眾狙擊倒下。👇👇👇到底這班「朝陽群眾」有何來頭？按圖看「朝陽群眾」7件事👇👇👇

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想不到看似著普通的「朝陽群眾」四字，背後有這麼多操作，身邊有這麼多人金睛火眼，當真想想都覺得安全。

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坊間對李雲迪嫖妓如此大反應，皆因李雲迪本身於音樂界成就非常高，是首位奪得蕭邦國際鋼琴比賽金獎的華人、亦是歷年來最年輕得主。加上其外貌不俗，在華語地區以至全球的知名度均相當高。

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