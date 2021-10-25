【出軌／偷食】發現另一半出軌固然既生氣又傷心，但若然發現出軌的是你媽媽、被出軌的是你爸爸，當下的情感又會有多複雜呢？近日有網民不幸地遇上此情況，偶然發現媽媽對爸爸不忠、在外有新歡，令她不知如何面對，於是向網民們求助。



近日有網民偶然發現媽媽對爸爸不忠、在外有新歡，令她不知如何面對，（《《Start-Up》》劇照）

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樓主表示早前借用媽媽的舊電話而無意發現媽媽與出軌對象的相片及對話，發現後相當不知所措，而且不想回家因怕面對爸爸。樓主亦提到爸爸一向相愛疼錫家人，不想眼白白看着他被人欺騙，卻沒有勇口說出口，因為能想像到爸爸知道真相的話會相當傷心。

「係咪應該扮唔知算」

處於如此膠著的情況下令樓主無所適從，並表示「其實我係咪應該扮唔知算」，望一眾網民給她意見。網民們得悉事件後表示同情，部分網民大談自己過往亦有同樣經歷、又認真給予意見。不過對於究竟要不要跟爸爸坦白，各大網民就有各自的想法……

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有人認為樓主始終未必清楚父母確實感情狀況，不應胡亂介入，裝作不知道是最佳做法；亦有人若樓主隱瞞亦會影響自己心情、加上樓主爸爸有權知道事實，因此應向爸爸坦白一切；而較多網民建議的則是樓主應先向媽媽了解情況，弄清事件再作進一步行動。樓主暫未有最後決定，若同樣的情況發生在大家身上，大家又會怎樣處理？

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