和異性相處，總會有幾個瞬間讓妳砰然心跳，可能是他一個小動作，或者某些行為讓妳突然嗅到曖昧的氛圍。或許妳本來就對他有些許好感，所以會去過度解讀他的行徑，卻一不小心會錯了意。以下四個男人常見的行徑，也許並不代表是愛情的訊號，可別一下子就跳進去了！



1. 順路載妳回家

大家常講「溫馨接送情」，就是男人時常載女生回家，久而久之就產了生情愫。但其實，如果真的是「順路」，而妳恰好不方便回家的話，大多數男人基於禮貌還是會詢問一下，畢竟其實就只是舉手之勞。當然如果頻率變高，是有其他的可能性存在，所以如果妳是想測試他對妳是不是有別的意思，可以在某次他詢問要不要載妳時，婉拒他一下，如果他追問幾句還有點神色不寧，或許就是他擔心妳身邊是不是多了追求者了。

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2. 對妳的要求都不會拒絕

女生喜歡被寵著的感覺，所以對於會照顧或者給予幫助的男人，會有格外的好感。只是，這世界上有很多「暖男」，很懂得體貼女性，也可能是成長的過程中有很多與女性相處的經驗，所以特別懂妳，但這其實只是他的慣性，並不一定與愛情有關，他也許可以同時對一票女性做出一樣的事情呢！

3. 跟妳相處很熱烈愉快

很多女生身邊都會有異性好友，男人當然也可以有，所以常約妳吃飯，訊息傳不停，也都可能只是對好友的方式。尤其相較起來，男性比較難找到知心好友，所以如果妳們頻率很對，讓他覺得難得可以找到細膩聊心的對象，也許就會讓妳誤認為願意跟妳敞開心房的男人，就是愛情的意思。

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4. 發生親密關係

對許多男人來說，性與愛是可以分離的，所以即使和妳再親密的接觸，那也未必和愛情有關連。通常，如果要有性無愛的關係，兩個人先說好就也沒什麼，但怕的是妳以為他是喜歡妳，而他只是把妳當做玩伴，那就真的要大失所望了。

其實無論男女，會錯意有時也是難免的，所以找對時機去確認關係是非常重要的，不要覺得這種事情不好開口難為情，當妳越陷越深，後續的煩惱才有得妳受的呢！

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