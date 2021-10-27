在網上交易平台Carousell（旋拍）不時出現交易糾紛，也有不少奇人異士和古怪商品。最近有連登網民發文，指自己遇到了一名港女買家，因慢一步買不到自己看中的公仔，而開始怒罵賣家，樓主更貼出對話截圖作證。



連登網民「超級小兔仔」，27日在討論區發文，指自己在「Carousell遇着死港女」，更上載了數張二人對話的截圖，截圖中對方雖然已經就商品出價，但樓主指她遲遲不覆機，他身為賣家，決定將該公仔轉售予他人。當買家發現自己的心頭好已售出，便開始質問樓主，而樓主亦不甘反駁，更開口罵對方「死港女」：「個世界圍住你轉？」

有網民指自己遇到了一名港女買家，因慢一步買不到自己看中的公仔，而開始怒罵。

網民細看截圖即「真相大白」：樓主理虧在先！

不過不少網民都看過「超級小兔仔」上載的對話截圖之後，都認為樓主理虧，因女生買家已經就商品出價，而樓主亦已經接受女生的出價，樓主理論上不應該將公仔賣給其他人。不過亦有網民認為，網上實在太多「no show黨」，先到先得已經不合時宜，現在的潛規則是先付錢先得。

樓主上載的對話截圖：

帖文在短短半日之內，已經吸了近3500個負評，網民指他沒有合約精神，一晚都等不了只是借口，樓主則反撃「憑乜要等你？欠你架？」有心水清的網民表示，久久不覆機是一個問題，而樓主在未有通知原買家的情況下，將公仔賣出，亦的確有違合約精神，更表示「你應該講聲，再唔覆會轉比其他人，如果佢半日都無覆，你咪轉比人」，獲大量網民認同，收下逾3000個正評。

謝曬皮都中過伏

早前本地插畫家「謝曬皮」，亦在其Instagram分享，表示「Carousell真係好多痴線佬，話說我有張梳化想賣…」，卻惹來不少買家的低級問題，例如「可唔可以寄畀我？」、「請問放唔放到上的士？」、「邊個地鐵站交收方便你？」，提問令人哭笑不得。其後更邀請網民分享在拍賣平台的奇怪經歷

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在網上真的會遇上各樣千其百怪的人，有時真的得啖笑，不過說到底，都要提高警覺，小心受騙！

同場加映：Carousell｜網民呻買家19種超小家講價方法 $5都壓價、分期付款

連登討論區有網民發起貼文「carousell果然係cheap精集中地」，分享自己遇到的「超小家」買家，就算是低價$99仍要壓價。結果原來低處未算低，不少網民回應分享遇過更瘋狂的經歷，例如要求分期付款、免費貨品要求包郵等。

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