YouTube頻道「試當真」自2020年10月開始營運一直人氣高企，於今年9月達成30萬訂閱後，日前（26日）一眾成員於Star Hall連開兩場一周年表演《試當真1週年現場版》，又邀請樂隊Dear Jane、ToNick、鄧麗欣及古天樂等人做嘉賓，令觀眾們相當驚喜！究竟能吸引如此多粉絲的頻道是何方神聖？內裏的成員又有誰？即睇下文認識！



YouTube頻道「試當真」日前（26日）於Star Hall連開兩場一周年表演《試當真1週年現場版》，（資料圖片）

試當真由游學修、蘇致豪及許賢三人創辦，以仿紀錄片形式拍攝多條短片，因為題材及內容都相當貼地又創新，而獲得大量網民支持。早前試當真更曾聯同另外三個本地YouTube頻道（啱 Channel、小薯茄（Pomato）及FHProductionHK）合作，引起一時佳話。

成員大部分均非藝人出身，但依然獲得大眾喜愛，當中部分成員如吳家忻（Jeannie/kayan9896）和陳苡臻（Jessica）等近期更成為各大品牌寵兒，時常出現於廣告之中。究竟9位主要成員當中誰的人氣最高？他們又憑甚麼跑出？

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香港有不少素人拍YouTube，成功吸引大量訂閱，如果單靠YouTube的廣告分成，他們一個月可以有多少收益呢？網站NoxInfluencer能夠推算各個YouTube頻道的廣告價值，以得出每月YouTube廣告分成，《香港01》科技玩物記者就利用NoxInfluencer推算出十大香港人氣的YouTuber以及香港四大YouTube頻道的價值。「試當真」、「小薯茄」、「啱Channel」與「FHProductionHK」之中，哪一個頻道吸金力最強？

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鏡粉們又是時候預備荷包兼胃口！為慶祝MIRROR於11月出道三週年，麥當勞將與MIRROR全體成員合作，將於10月25日起推出新口味麥炸雞，更重要是同時連續四星期分階段推出不同成員的鏡仔卡和專屬顏色包裝盒！相信又會再一次掀起鏡粉們瘋搶！其實麥當勞多年來都相當識做生意，不時推出一些風靡全城的換購精品。以下7款，相信你都至少搶過一款！

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