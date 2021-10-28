張致恆（Steven）日前於IG自爆，因為以往的負面新聞令兩歲多大仔天寶遭幼稚園校長歧視，惹來但更多網民指責Steven不檢討。太太雯雯昨晚列出10點反擊網民，更直指「我個仔爸爸唔係殺人犯」。

多年來，被網民「焫焫焫焫焫焫著」的藝人又豈止張致恆和他太太，其實不少當紅藝人都曾與網民正面交鋒，以下10位不知大家認為是EQ低還是直腸直肚呢？



張致恆（Steven）近來負面新聞不絶，曾被指是渣男及欠債，他近日在IG發文，指因太多負面新聞，令大仔張天寶報讀幼稚園時遭校長歧視，更怒轟「難道我個仔就唔配讀書嗎？」

不過網民卻對Steven劣評如潮，老婆雯雯不忿丈夫被中傷，在IG限時動態列出10點向網民反擊，直指「我個仔爸爸唔係殺人犯，佢只係犯咗10個有9個男人會犯嘅錯」，更明言不會俾機會別人傷害小朋友。

其實以往不少港星都曾跟網民開火， 有人更與網民開足8次火！認真有心有力！

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在眾多明星當中,以袁偉豪跟網民開火的次數最多,共有八次！究竟明星是否應該跟網民開火見仁見智，有人認為觀眾始終米飯班主不應得罪，也有人認為藝人也是人遇上無禮對待或被罵都可以還火，大家又如何看呢?

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