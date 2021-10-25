【傳媒／記者／物業管理／物流】大家對自己現時處於的行業有何想法？若給你一次重新選擇的機會，你又會否再一次選擇現在的工作？近日有連登網民發文，希望各方網民集思分享認為最伏的行業，以奉勸還未投入職場的迷途羔羊們別入行。結果演變成鬥慘大會，人人據理力爭自己所做的行業才是最伏！



有人表示地產經紀是最伏行業之一，大家又同意嗎？（《大叔的愛》）

或許大家都深受其害，因為發文一出旋即吸引不少網民留言，詳細地談及自己所在的行業究竟有多伏，明乎其實「沒有最差，只有更差」。當中獲得最多正評（最多人認同的）分別為物業管理及記者。

「沒有最差，只有更差」

有物管「受害者」表示此行業最伏首要因素是要受眾多客戶（住客）的氣，恃着付了管理費便明正言順做「西客」，受氣以外，亦要精通十八般武藝，上至工程下至清潔都要識，可轉行的話別人卻不會認可這些技能。

而記者的主要苦況，則是薪金與工作量不成正本，加上加薪速度慢，隨時做了四、五年，薪金還是過不了2萬。而入行的門檻卻不低，要大學畢業、又要語文能力好，因此有網民認為記者工作根本靠「理想」支撐。

以上兩大行業以外，還有其他行業一樣被指是大伏！👇👇👇點圖睇討論最高的8大最伏行業👇👇👇

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伏工前傳 ＝ 讀乞食科？

避免做伏工的其中一個「預防措施」，或許可以先從大學讀的科目入手。早前有網民於討論區發文指自己當初因忠於自己興趣而選擇入讀心理學，更有做心理學家或輔導員的宏願。可惜畢業後因成績不足以升讀臨床心理碩士學位，於是打算投入職場，結果卻遭HR（人事部）質疑他無相關學科和工作經驗，或是認為他「屈就」、怕他做不長時間。處處碰釘令他相當沮喪，於是有感而發……

網民見狀留言回應，令貼文再次陷入「揀科應該睇興趣定前途」的世紀爭拗，究竟哪邊更有理據？👇👇👇點圖睇網民有咩忠告👇👇👇

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