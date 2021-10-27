臨近年尾時份，相信不少人都開始有轉工的打算。未知大家有否考慮加入政府？除了熱門的政務主任（AO）和二級行政主任（EO II）外，公務員事務局不時有釋出一些低門檻高薪職位。《開罐 Opener》整合當中門檻較低，學士學位或以下、工作經驗三年或以下，共9份職位筍工空缺，不妨看看有沒有適合你的職位！



是次整合的職位空缺來自多個政府部門，如房屋署、水務署、郵政署及效率促進辦公室（1823）等，分別有公務員及非公務員職位。當中大多只要求大學畢業或以下或DSE考獲指定成績，所需工作經驗由無需至三年不等，因此不論你是大學畢業生還是職場新鮮人，都有適合的職位！

今次整合的9份職位空缺中，最值得留意之一的必數民政事務總署聘請的選舉行政助理，月薪達$26,000。（資料圖片）

今次整合的9份職位空缺中，最值得留意之一的必數民政事務總署聘請的選舉行政助理，月薪達$26,000，相比薪金，其入職條件不算嚴苛，只需大學學位、於DSE或會考考獲中文及英文3級或以上成績，另外有中英文書寫及會話能力和電腦知識等基本要求。雖然屬非公務員合約，不過有約滿酬金，仍有一定吸引力！

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選舉行政助理外，民政事務局聘請的經理亦值得留意。前者要求3年全職工作經驗，不過學歷要求同樣為大學學士，整體要求不算高，但月薪可達$31,750，若你已於職場浮沉一段時間，此工作絕對是加薪一大好機會！

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剛畢業或只在職場待了數年時間的你，對於這個人生上的一大轉變有何感受？曾有網民指「Fresh Grad應該人生最差時間」，大學畢業後工作了2年感到迷失，職場上不再是菜鳥，工作又未見大起色。近日，有畢業2年的職場菜鳥在討論區寫下千字文，分享工作的感受與見聞，意外引起熱烈討論。

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大家看完後有沒有同感呢？如果讓大家回到初入職場的時候，大家會對當時的自己說些甚麼呢？

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大家對自己現時處於的行業有何想法？若給你一次重新選擇的機會，你又會否再一次選擇現在的工作？近日有連登網民發文，希望各方網民集思分享認為最伏的行業，以奉勸還未投入職場的迷途羔羊們別入行。結果演變成鬥慘大會，人人據理力爭自己所做的行業才是最伏！

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