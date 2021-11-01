家中有性感女性出沒，肯定會令人妻不安，假如那性感女性是家人，可以怎辦？最近一位人妻在網上訴苦，指她和老公、與老公的弟弟和弟婦，兩組人同住一屋，然而弟婦經常穿著性感，甚至不穿內衣褲「通屋走」。最後她偷看老公與弟婦的對話紀錄，更是崩潰了......



《我的丈夫已經有了金喜善》劇照

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facebook「爆料公社」專頁最近有一位人妻網民投稿，她表示結婚五年，最近剛了孩子，便由全職工作改為自由工作，大部份時間在家照顧孩子。而她的一家三口，與老公的弟弟和太太住單幢式公寓，各佔一層生活。她形容自從懷孕開始，發現弟婦穿着性感來到她的樓層，之後更是變本加厲，看人妻網民講述重點事例及網民回應👇👇👇

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「人家又沒有礙到妳，妳為什麼要針對她？」

看過弟婦的行為後，相信你都會覺得過份了，然而當人妻網民向老公投訴時，反而被老公責罵：「結果我老公竟然回應我『人家又沒有礙到妳，妳為什麼要針對她？』還說我很難相處，甚至還說如果我也想要這樣穿也可以呀！」

老公手機有驚人對話

最後人妻實在忍不住直接向老公弟弟投訴，事後卻再次被老公責罵。「一整個晚上我都一直在想，是不是真的是我太小心眼......」然而當她偷看老公手機時，發現一段老公與弟婦可疑對話👇👇👇

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網民：看對話截圖就知道差不多出事了！

事主感嘆：「看到下午弟妹和他的對話，我想，這一切應該都不是我想太多......」大批網民留言建議女事主應該離婚：「那老公根本一點都不尊重自己！」也有人提議搜集證據告上法院，因為在台灣已婚人士偷情通姦是違法行為，事主可以討回公道也可獲得賠償，

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在台灣，婚後出軌不單是有違道德，偷食男女更隨時被告上法院。據台灣傳媒報道，近日高雄地方法院便處理了一宗人妻偷情案，庭上揭露其丈夫之所以起疑，竟是因為一條石斑魚，而最後偷情男女被判罪成！關於故事來龍去脈，請到原文閱讀👈