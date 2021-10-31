萬聖節又到了，說起COSPLAY，又怎少得今年大熱的《魷魚遊戲》？AV女優小倉由菜十分貼市，露胸扮演《魷魚遊戲》參賽者。不少女優都有經典又出色的造型，陪大家過萬聖節。



上年深田詠美的一套惡搞連環圖笑翻一眾網民，還有橋本有菜的男友視角小恐魔，亦有三上悠亞的狂野復古小丑女，不一定要露肉才吸睛，她們的另類裝扮，也有別樣魅力與風情呢！

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AV女優小倉由菜十分貼市，露胸扮演《魷魚遊戲》參賽者。（TWITTER@@ogu_yuna）

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除了幾位大物女優之外，不少平日都不太玩TWITTER的女優，都有特別打扮，型像更十分百變，由小惡魔、血腥護士、連女巫等都有！事不宜遲由即去圖！

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最近網絡瘋傳一段正妹舉重的片段，不過網民的目光，都只集中在她洶湧的上圍，只見片中她一套完整的挺舉動作中，因為動作幅度大，令網民的眼睛上下追蹤，紛紛被震暈，有有人誇張表示，「看了8小時還沒看完」。

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