做愛時陰莖突然消失？你沒有看錯。這件事真實發生在一名女網民的男朋友身上。全因男友患上了「陰莖埋藏症」（buried penis syndrome），而起因一點也不特別，更是每個都市人都有機會遇上。



外國女網民「imalittletosspot」在論壇「mumsnet」上發文，指自己30多歲，近來結識了一位男朋友，對方充滿智慧、有幽默感、而且有風度，待人友善，是她尋覓以久的理想伴侶。而男方亦對她抱有好感，二人感情日漸深厚，不過男生有一件事令女友十分擔憂—他的體重。

男友患上陰莖埋藏症，做愛時陰莖會自動消失。（《棟篤特工》）

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女生指出，二人在約會後，情到濃時都會想有進一步深入接觸，不過每一次都未能成事，原因是男友因為肥胖，患上了「陰莖埋藏症」，每次做愛時就算受到性刺激，陰莖都會不知所蹤。這個病症是源於男性下腹的脂肪太多，過厚的脂肪，會令陰莖上的皮膚脫離原來位置，視覺上陰莖就會像是埋於脂肪裡面。不過大家別以為，沒有陰莖埋藏症就沒問題，普通都市人的肥胖，都會有負面影響，甚至會影響陰莖長度，令人在床上自信盡失。

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女生表示，自己並非歧視肥胖人士，而是擔心男友的肥胖問題，會對身體造成負擔，更指出他身子其實已經有不少小毛病，擔心長久下去會愈來愈嚴重，因為她希望可以跟對方成家立室，如果對方身體出現問題，對大家都不是一件好事。

其實女友的擔心並非沒有原因，肥胖除了有機會患上陰莖埋藏症之外，更有機會影響精子健康。因此，就算是沒有陰莖埋藏症的一般男性，肥胖都會不知不覺間影響你的性能力！

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最後女友希望網民可以給她一點意見，到底要不要跟對方分手？網民亦紛紛回應，指男友應該要努力減肥，畢竟這是自身健康的問題「我很驚訝他現在還有時間約會，卻沒在自己的問題上花心機」；亦有網民指出，樓主如果是愛他的話，可以多點鼓勵，跟對方一起做運動減肥，畢竟要找一個好伴侶不是易事。

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