網上不時流傳拍片「捉黃腳雞」的片段，在捉姦在床人贓並獲的情況下，一般都不可能抵賴。最近有一名有婦之夫，被老婆及其他朋友捉姦，拍到他跟一名健身女教練出軌，但他卻一臉淡定地在床上玩手機。影片放到網上之後，丈夫被網民圍攻，稱他為渣男，沒想到故事發展最後更有驚天逆轉。



事發在內地紹興，妻子帶同友人，一邊拍片一邊闖入女教練的家中，片中女教練指自己並不知道男方有家室，而男子的元配則表示，她跟男子育有一子，今年已經三歲，男子已經有半個月沒有回家，自己逼不得已才要拍片捉姦。片段曝光之後，網民群情洶湧，紛紛指責男子是渣男，心痛妻子痴心錯付。

妻子發文控家暴

妻子之後更在微信發了一篇長文，是給三歲兒子的一封信。信中她控訴丈夫不認自己的兒子，更出手打兒子及外婆，她作為一個母親，要向孩子說對不起，並請孩子「記住善良、責任、誠實最重要」，又在文章最後為自己打氣，「女子本弱，為母則剛。」

文章一出男方的形象跌至谷底，而對妻子的指控，以及網民的謾罵，他終於忍不住發文，更上載了一張紙直言「本想留點夫妻情面」，奈何妻子做得太絕，才忍不住發聲，更令網上風向180度逆轉，網民紛紛指責妻子才是真正不要臉的人。

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看到丈夫的發文後，網民紛紛向他道歉「一開始先入為主了」，直言回看妻子的文章只覺得嘔心，並指真正對不起孩子的，其實是妻子，而非丈夫。各位又怎麼看呢？留言分享一下吧！

同場加映：新員工首日主動OT老闆感安慰 翌日回辦公室令他驚呆：公司癱瘓了

如果有新人入職的第一天，就主動要求加班OT到半夜三更，你會認為他很有上進心，還是覺得他只是在扮勤力，討好老闆？最近在內地，就有這麼一個年輕人自動加班，結果翌日卻令全公司崩潰。

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