MIRROR成員陳卓賢（Ian），繼盧瀚霆（Anson Lo）以及江𤒹生（AK）之後，加入騷肌行列，半祼上陣為品牌拍攝宣傳片，更在個人IG上載了照片，引死一班「Hellosss」，更外令一位網民差點性命不保。



MIRROR掀起香港難得一見的追星熱風潮，成員們廣告接到手軟。早前Anson Lo，已經先後AK大騷肌肉為內衣品牌代言，令一眾鏡粉心肝卜卜跳。10月27日，終於公開了Ian的宣傳照引起熱議。有一位網民的女友，看到Ian的半祼照，竟然獸性大發。

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Ian在ig上載了半裸照宣傳，獲符近10萬like。（ig@iancychan）

網民「6897」在連登發文，分享自己的險死的經歷。樓主指女朋友看到Ian的照片之後，突然對他說「好正呀！好想揸佢個胸！」樓主也不甘示弱，打開了IG，說出了一句說話反擊，可是令女友聽到之後瞬間黑面。其他網民不斷留言問他是否安好，更有人留言「RIP」，到底樓主說了甚麼呢？

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大家覺得樓主是否抵死？還是覺得他的說話都有點道理？留言說說你的看法吧！

同場加映：男友送上巴士下站女生即落車 網民目擊全程心痛發文籲：巴打睇路

不少情侶拍拖時，臨別依依，都會先目送對方上車再離開。你有沒有想過，對方上了車之後，既不是乖乖坐著回家，也不是拿出手機跟你通訊，而是在下一個站即悄悄地下車？有網民就目擊這一幕，替男事主擔心。

立即CLICK入內文睇巴打點回應：男友送上巴士下站女生即落車 網民目擊全程心痛發文籲：巴打睇路

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