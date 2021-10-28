最近網絡瘋傳一段正妹舉重的片段，不過網民的目光，都只集中在她洶湧的上圍，只見片中她一套完整的挺舉動作中，因為動作幅度大，令網民的眼睛上下追蹤，紛紛被震暈，有有人誇張表示，「看了8小時還沒看完」。



影片只有短短15秒，在一家健身室中，女生紮著馬尾，身穿灰色超貼身T恤與短褲，令人超惹火身材曲線表露無違。由半蹲、上膊、挺舉的過程中，女生上圍的晃動幅度，令一眾晃得網民暈頭轉向，看了又看。

網絡瘋傳正妹舉重片段，不過網民目光都只集中在她洶湧的上圍。（IG@idumbo2305）

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伸手擋鏡頭嬌喊不要拍

正好似乎一點也沒注意到有人正在拍攝，在完成動作之後，才看到旁人正在舉機，即時露出害羞小眼神，更伸手擋鏡頭嬌喊不要拍。片段先是被網民上載至Facebook專頁「爆料公社」，後來引起瘋傳，網民都十分好奇，片中人到底是誰。

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最後有神人找出了女生的IG帳號，目前已有2萬FOLLOW，原來她本來就是專業健身女教練，更表明只教女生，平日的IG貼文也多數與健身有關，不時會配上心靈雞湯。而她也十分大方，時常騷出美好身段，更有不少私下形象奔放，毫無女神形象的相片，巨大反差令網民直呼「戀愛了！」

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最後一張真的太誇張了，想不到女神級的女生，竟然也會放這些照片上網呢，不少網民都讚她真性情，十分可愛，大家又怎麼看？

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同場加映：偷食女教練被老婆斷正捉姦在床 人夫淡定公開一張紙：驚你呀？

網上不時流傳拍片「捉黃腳雞」的片段，在捉姦在床人贓並獲的情況下，一般都不可能抵賴。最近有一名有婦之夫，被老婆及其他朋友捉姦，拍到他跟一名健身女教練出軌，但他卻一臉淡定地在床上玩手機。影片放到網上之後，丈夫被網民圍攻，稱他為渣男，沒想到故事發展最後更有驚天逆轉。

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