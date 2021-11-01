韓國娛樂三大巨頭之一的「SM娛樂」，過去曾經多次舉辦萬聖節派對，旗下的藝人都會盛裝打扮出席。去年因為疫情關係沒有舉辦，而今年終於再復辦！讓《Opener》與大家看看今年最出位的9名參加者！



SM娛樂，是韓國娛樂三大巨頭之一，旗下藝人包括東方神起、BoA、少女時代、Super Junior、SHINee、EXO、Red Velvet、NCT、aespa等，可說是「逢出必紅」的造星工場。每年的萬聖節，SM的萬聖節派對都會成為全城期待的焦點。一齊看看今年有哪些誇張造型出現！

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在眾多參加者之中，最出位的，可說是SHINee的溫流。如果不告訴大家扮演「企鵝人」的那位就是溫流的話，相信沒有人會猜到他的真身是誰吧！不少網民留言表示「果然是SHINee」、「能超越SHINee的只有SHINee了」。網民之所以會這樣說，其實是因為SHINee在過往的派對中，裝扮都是最出位的那幾個，例如有一年Key和溫流分別扮演麥當勞叔叔和肯德基，引起全場爆笑。

Key、溫流

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減肥是女人的終身事業，不少女生為了瘦，會用盡一切方法，有人會瘋狂做連動，有人會靠吃藥控制體重。最近，韓國社會之間興起了一種名為「蝴蝶藥」的減肥藥，不少人都誤以為它只是一種普通的食慾壓制藥物，但實際上，它原來是一種精神藥物。時事節目《想知道真相》近日播出「蝴蝶藥與紙片人」的特輯，由曾經服用的人親述吃藥之後出現的各種恐怖副作用。有興趣知道更多詳情的，可到原文閱讀更多。