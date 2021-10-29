家庭暴力事件中，曾出現不少因無法拘捕施暴者而衍生的慘劇，最近日本就發生了一宗家暴男殺人案。45歲已婚男子突然持刀闖入妻子的娘家，將其67歲外父和91歲外祖父刺死，然後再自盡，唯一倖存的只有妻子的祖母，然而她卻目睹了最血腥的畫面，差點被嚇壞了。



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10月26月晚上8點半左右，日本宮崎縣高千穗町的警署突然收到一名67歲男子甲斐邦雄報案指，「女婿現在拿著刀闖入了我的家」，警方隨即趕到現場，但發現連同報案人在內，屋裡共有3名身上有明顯刀傷的男人流血躺臥在地，緊急送院後證實全部死亡。

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據日本媒體「ANN news」報道，疑兇是45歲已婚男子須磨俊，他在事發當晚突然拿著刀衝入太太的娘家，當時他的妻子並不在場，只有女方的父親和祖父母。持刀男子像發了瘋似的將67歲的外父甲斐邦雄及91歲的外祖父刺死，地上留下大量血跡，他行兇後隨即用刀刺向自己的腹部自盡，造成是次三屍殺人案。妻子的祖母是案中唯一倖存者，她親眼目擊女婿揮刀殺人的畫面，可憐的老人家差點被嚇壞。👇👇👇點擊圖片看媒體報道案發過程👇👇👇

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最後警方在現場發現疑似犯案工具的刀，並以殺人嫌疑拘捕須磨俊及展開調查，中途發現事件竟然與家庭暴力案有關。他本來與太太在鹿兒島同居，但今年3月及8月，須磨俊的妻子向宮崎縣的警署求助，聲稱自己為了躲避丈夫的家暴而從家裡逃出，後來裁判所頒佈「保護令」，要求須磨俊不能再靠近妻子，而對方亦到了其他地方躲避。

不過須磨俊真正的犯案動機和殺人案發生當晚的詳情仍有待深入調查，不過有網民猜測可能他以為妻子躲在娘家，到達後才發現看不到對方的身影，其後和女方的親人發生爭執，導致慘劇發生。

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日本山梨縣最近發生轟動全國的放火殺人慘劇，19歲少年在深夜闖入民居，用利刀桶死一對50多歲的夫婦後縱火燒屋，屋內兩名女兒遇襲後受輕傷，從2樓露台成功逃脫。疑犯於案發後到距離30公里遠的派出所自首，他承認是自己一個人犯案，並坦言「我殺了人」，警方事後亦發現井上夫婦並非燒死，他們的屍體有多處刀傷，鑑定人員認為是失血過多死亡後才被大火吞噬。

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