不少情侶拍拖時，臨別依依，都會先目送對方上車再離開。你有沒有想過，對方上了車之後，既不是乖乖坐著回家，也不是拿出手機跟你通訊，而是在下一個站即悄悄地下車？有網民就目擊這一幕，替男事主擔心。



網民目睹女生被男友送上巴士之後，下站即落車。（資料圖片）

10月21日有網民有連登討論區發文，指自己在巴士上目睹了一位女生，在男朋友送上巴士、並說了再見之後，下一站就立即下車。該位網民詳列事發時間地點及巴士路線，表示：「邊位巴打頭先8點希慎送條女上72巴士就走？你條女係下一站鵝頸橋落左車，擔心你，睇路。」帖文引來大量網民圍觀，更引出疑似男事主現身回應！

網民開Post男事主現身回應

正當網民議論紛紛，分析女生為何要突然下車，是否有不可告人的秘密時，一個留言突然引起大家注意：「係咪黑色裙？」，而樓主亦十分快就回覆「你點知？」這時網民已經心領神會，發問的人就是疑似事主！過了一會，開足馬力的花生的網民，終於等到了疑似事主再度回應，稱他打了電話給女朋友，結果...

👇👇👇按圖看事態發展及網民推測👇👇👇

+ 11

大家如果遇上這種事，會選擇相信對方嗎？還是扮作不知道就算？感情問題真的好複雜呢！常說情侶間最重要是坦誠，那麼到底「情侶之間要不要保留隱私」呢？有人認為，常將「私隱」掛嘴邊的是心中有鬼的表現；亦有人分析一件事是否被界定為私隱，取決於雙方的取態。

👇👇👇點擊看戀人間有私隱嗎？情侶7大禁忌👇👇👇

+ 10

拍拖真的是一門學問呢，大家認同上面網民們的說話嗎？留言分享一下你的看法吧！

同場加映：說好的信任呢？日本情侶GPS互相監視超普遍 連朋友之間都互Check

你介意被男/女朋友完全掌握行蹤嗎？日本德島縣縣警與文理大學上月發表調查，發現逾25％的年輕人接受使用GPS程式被戀人監視行蹤。TBS電視台晨間節目《グッとラック!》更因而進行街訪，發現8成受訪者都有裝共享所在位置APP！

立即click入內文情侶用GPS互相監視3大理由：說好的信任呢？日本情侶GPS互相監視超普遍 連朋友之間都互Check

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈