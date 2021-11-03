Tesla行政總裁與SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk），11月1日在Twitter用中文發布曹植的《七步詩》，引起全世界猜想他的用意為何，不少網民在底下留言，向其他網民解釋詩句的意思，



Elon Musk在推文中，先用英文寫下「Humankind（人類）」一詞，接著用中文引用《三國演義》中，曹植的《七步詩》，卻沒有進一步說明，引起全世界聯想。有網民「即場開班」，講解詩句內容；更有人猜測，Elon Musk貼出《七步詩》，暗指早前跟聯合國世界糧食計劃署，呼籲馬斯克等億萬富翁應該「一次性站出來」，捐錢解決世界飢餓問題有關。

👉最恐怖小丑殺人魔是慈善家！6年虐殺33男、曾跟美國第一夫人合照

Elon Musk一篇Twitter貼文，引起全世界猜想。

除了開始紛紛探究《七步詩》的背景及意思之外，亦有網民開始搞事，將不同年代、格式的詩詞胡亂拼湊，又得出出人意表的搞笑效果，當然也少不了Elon Musk的最愛《七步詩》。有極無聊的網民，在詩的結尾強行加多了一句，如果Elon Musk看了，相信會一頭霧水。

👇👇👇按圖看32句被玩壞了的古詩👇👇👇

+ 29

👉同住弟婦不穿內衣褲通屋走 人妻投訴反被老公罵 手機對話揭真相

Elon Musk貼出的《七步詩》有四句，「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。」而無聊網民加上去的一句就是：相煎何太急急如律令。如果要大家評分的話，你會給多少分呢？

同坪加映：22句英文順口過講廣東話 up上drive、call車 真香港人才聽懂

外國人用中文發Ｔwitter，令大家嘖嘖稱奇，不過香港人一早已習慣了中英夾雜。「幫我scan入電腦做個copy，再upload上drive share畀大家.，跟住print個hard copy出嚟埋放入file」對於香港人來說，是正常不過的對話，可是對其他地方的朋友來說，卻十分神奇。

立即click入內文見識香港人有幾勁：22句英文順口過講廣東話 up上drive、call車 真香港人才聽懂

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈