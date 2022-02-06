廣東話除了有抵死啜核的歇後語，亦有不少令人會心微笑的神比喻。「火車未到站」、「車大炮」、「食死貓」等耳熟能詳的廣東話，香港人當然一聽說明，但對於不懂得廣東話的朋友來說，可說是一頭霧水。



「火車未到站」是指褲鏈未拉好，就如一輛未完全埋站的火車；「車大炮」聽上去市井味十足，不過原來是由古文演變而成。這些有著濃濃年代感，但又不令人覺得老土的用字，成為了廣東話獨特的比喻，也是香港人另類的集體回憶。

「車大炮」、「食死貓」等香港人當然一聽說明，但對於不懂廣東話的朋友來說，可說是一頭霧水。（《低俗喜劇》）

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這些十分形象化的比喻，很多正真的來源已經不可考究，更多是由上一輩流傳下來，網上亦有不少人嘗試找出源起，但仍難有定論。不過這樣也不影響大家在日常生活中，使用這些香港獨有的本土詞彙。

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大家仲有冇貨？留言分享一下你平日用開，但我們沒有提到的詞語吧！（利申小編未聽過神台桔）

同坪加映：22句英文順口過講廣東話 up上drive、call車 真香港人才聽懂

外國人用中文發Ｔwitter，令大家嘖嘖稱奇，不過香港人一早已習慣了中英夾雜。「幫我scan入電腦做個copy，再upload上drive share畀大家.，跟住print個hard copy出嚟埋放入file」對於香港人來說，是正常不過的對話，可是對其他地方的朋友來說，卻十分神奇。

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