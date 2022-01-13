Omicron變種病毒肆虐，各國嚴陣以待。在中國內地，持續有新冠肺炎個案出現，陝西、河南、天津等多個地方封城隔離。一方面為居民帶來諸多不使，可另一方面，也為一對男女帶來了不一樣的生活經歷。



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來自河南鄭州，今年只有28歲任職OL的王小姐，近日到相睇對象孫先生的家中吃飯。沒想到她吃完飯，二人走到小區門口，她準備離開時，才發現所在的小區就已被劃入隔離區域，所有人只能進不能出，王小姐大感無奈「就這樣，我又跟著孫回到了家」，開始了一段突發同居生活。

王小姐在二人同居期間，拍了不少影片放上抖音，分享另類的生活體驗，因其搞笑的遭遇引來大量網民圍觀，不止睡著男生的床，更表示「他每天都餵飽我」，令網民充滿遐想。

👇👇👇按圖看王小姐的同居生活👇👇👇

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不少網民都認為這是天意，直言月老手中的不是紅線，而是錫焊，直接把兩人焊接在一起了，絕對是天意，笑言「接下來的相親對象沒戲了」不過王小姐目前已經把影片刪除，她表示影片爆紅，為孫先生帶來了不少困擾，因此已把生活日常影片下架。

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婚禮之上，新朗竟然在新娘子背後，偷偷拖著她的閨密一起合照！這個不單純的場面，被一位賓客看到，悄悄地拍了下來，更上載到網上，引來大量網民圍觀之餘，更釣出女生本人。結果她的身份，令網民更加想入非非。👉即看正妹樣子👈

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