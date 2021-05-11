撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-05-11 22:00

PUA是「Pick-up Artist」的縮寫，是一種從美國開始出現的追女學說，有「對異性誘騙洗腦」的意思。事實上，中國內地已經有近百萬的PUA學員，嚴重一點說，一個PUA男性，就能禍害幾十個女性。 （以下內容節錄自《犯罪心理解讀》。）

PUA不就是套路嗎？專門告訴你怎樣和女性溝通。當然這是剛開始PUA沒跑偏時候的初衷，後面跑偏了，就開始教學員怎樣「快速推倒」，甚至是操控女性，但是究其根本，還是教一個套路。

當然，PUA也有針對男性的，但是少之又少。PUA的受害人所承受的傷害，輕微的如小額的金錢損失、時間損失，感情上的浪費；嚴重的如感染嚴重的傳染性疾病，危及生命，造成嚴重心理創傷，或是大額經濟損失等。這些傷害都讓人深惡痛絕，又難以定罪量刑。可是，戀愛結婚，正常生活還得繼續，該怎樣辦？既然PUA是教套路，我們就來看看怎樣識別套路，不做受害人。

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關鍵點

很多科普PUA套路的內容都會提到「五步陷阱法」：樹立形象、顛覆形象、建立契約、撕毀契約、情感虐待。實際上，我們明白了套路的細節，也不一定能馬上識別PUA並有效應對。我們需要從自己的角度豎起盾牌，找到應對之策。

「人設」集環境和因素砌成

這幾年比較流行的詞——「人設」，因為「人設」是PUA的基礎和關鍵之一。「人設」都是由一些環境和因素輔助堆砌起來的，是一場大型的生活表演。拆開來看，PUA的「人設」包括可見身份和不可見的身份。可見身份就是直接看到的，與他有關的一切外在事物，可能在他們的術語裏叫作「展示面」；不可見身份就是要通過深入接觸才能逐漸了解到的一個人的愛好、習慣、性格特點、價值觀等等。

透過「演出」分真偽

PUA的人設表演，是針對他們物色的女性獵物展開的，有針對性的「演出」。WhatsApp朋友圈、見的第一面，甚至是和你說的第一句話，都是假的，都是精心設計好的。但是，只要不是真實的人物性格、人生經歷，就會有破綻和漏洞，這是再怎樣偽裝，也改變不了。

如果你細心去思考和溝通，就會發現這些漏洞。因為人在持續說謊的時候都會有邏輯或細節漏洞，所談論的話題往往都很片面，並且轉換很快，並不能就一個事情深入說下去，也無法說出很實際的細節。基於這些，我們可以訓練自己看人的眼力，提高我們對「渣男」的警覺性。

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警惕關係進展

假如你遇到一個各方面都很優秀的男性，儘管和你見面時他有一些小毛病，但你並不介意，覺得可以慢慢發展。然而，你好像覺得，一切發展得似乎太快、太順。你們才第一次見面，行為上就很親密，或者說你「被迫」很親密，好像第二次見面就大有要發生關係的趨勢。那該怎樣做？順其自然，還是「踩一腳剎車」就停？最好都是停一點。

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免疫言語蠱惑

關於人設，PUA還有自己的一套模式，如帝王模式、浪子模式、詩人模式等。他們可能會把自己塑造成很上進的樣子，也可能表現得若即若離，還可能大肆談論自己獨特的「婚戀觀」。

賣慘應事不過三

跟你交往的男生，和某些選秀選手一樣，經常在你面前「賣個慘」，你可能同情他還流過眼淚，或者是他經常和你講述在遇到你之前的悲慘遭遇，被欺騙過感情、生意失敗等，然後你時刻都想要怎樣照顧他、考慮他需要甚麼……你要怎樣辦？

每個人多少有過慘痛的經歷，但是他一直拿出來說，或表現出一副「我受傷了」的姿態，就有問題。他要是一直和你強調自己之前受過傷，不願意看到或是不喜歡做甚麼，那你可以問問他：「和我在一起難道不能治癒你嗎？」要打亂對方給你洗腦，強迫對方停止這種低級的行為，對方要是還繼續「賣慘」，那你就介紹一些專業心理輔導機構給他。

行為和說話分開看

把你和他相處的點點滴滴，以及他說過的話，分開來看，並且以行為作為主要的判斷依據。因為他是一個怎樣的人，不是靠說出來，而是靠做出來的。如果一個人嘴上說不想傷害你，但就是不和你確認關係，或者和別的女人保持曖昧，那他的行為就是在傷害你。此外，如果你知道自己就是「拎不出來」，避免長時間的地下情。要與人分享自己的戀愛進展，如信任的朋友或家人。他們會站在你的角度，給你一些有用的分析與建議。

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書名：犯罪心理解讀 作者：張蔚 深圳大學法學學士；英國南威爾斯大學犯罪學與刑事司法碩士；中國政法大學犯罪心理學博士；擁有犯罪現場勘查及涉外法律工作經歷；國家二級心理諮詢師。

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