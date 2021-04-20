撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-04-21 11:08

失戀分手並非任何一個人的錯，就是兩個人不適合，僅此而已......雖然說「提分手」是一件艱難的事，畢竟相處久了，沒有愛情也有某種情分。分手儘管很「痛」，但更痛的反而是你跟他說分開的方式。這可是需要藝術性與訣竅，甚至還要天時地利人和。如此困難的一個分水嶺，也無怪乎很多人就讓感情這樣拖著拖著，解決不了了。

但誰說分手就得以淚洗面、傷心欲絕、自暴自棄？為了盡可能降低分手的打擊、減少它對情緒的影響，就有學者針對「分手的策略」提出一些研究的成果，為了爛攤子感情而拖磨的朋友們，可以參考一下喔。

台大超熱門的「愛情社會學」，教你如何好好分手

孫中興是美國哥倫比亞大學社會學博士，現為台灣大學社會學系教授。在台大教授「愛情社會學」，以幽默風趣的方式解說社會最重要的現象之一──愛情，成為台大最熱門的選修課程之一。著有《學著，好好分》、《學著，好好愛》、《令我討厭的涂爾幹的社會分工論》、《理論旅人之涂爾幹自殺論之霧裡學》、《馬克思「異化勞動」的異話》、《馬恩歷史唯物論的歷史與誤論》.......等。

而在這本書《學著，好好分》當中，孫教授就提出了對「分手方法」的見解：

常見的「提出分手五大策略」

根據范潔利斯提的整理，柯迪曾經在一九八二年提出研究結果，把分手的策略歸結為五項：

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好愛好散，讓彼此更成長

其實，感情走到最後，該不該放手，你的內心都已經告訴你答案了。可能你仍想「試一下」，或者是「再努力一下」，也許是「捨不得」——但這樣下去真的有未來嗎？

把每段感情都當成讓彼此成長的契機，失戀與分開並不是結束，而是讓彼此有嶄新開始的起點。人生這趟旅程會遇到各式各樣的人，有些是過客，有些則是旅伴。能遇到一個走一輩子的旅伴其實是三生有幸，若對方只是個過客，就大方的祝福他，謝謝他曾帶給自己美好回憶吧。分手之後，更多希望與可能性正等著你呢！

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