日本千葉縣去年發生一宗嚴重虐待及殘殺貓隻案件，49歲疑兇利用氣槍和金屬子彈，於3年內射殺接近100隻流浪貓，導致牠們嚴重骨折、內臟撕裂後死亡。如此喪心病狂的虐貓男於今年6月被捕，他明確地承認犯罪，並淡然道出殺貓動機，直言「很興奮」，冷血程度讓人不寒而慄。

這單轟動全日本的虐貓案件今天（8日）於千葉縣地方法院進行判刑，疑兇違反「動物愛護法」和「銃刀法」罪成，被判處1年6個月有期徒刑，緩刑3年。對於最終判決，大部分日本民眾表示非常不滿，形容「刑罰過輕，難以接受」。



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根據富士新聞網報道，49歲被告平田雄一郎曾經任職IT公司，但因為未能融入同事的圈子而辭職，後來輾轉在貨倉和食物工場打工。18年前，他在電視上看見飛碟射擊運動，隨即產生濃厚興趣，更考取了獵槍和狩獵牌照，擁有散彈槍、步槍以及犯罪時使用的氣槍的合法持有資格。

虐貓男「我本來很喜歡貓咪」

被告在庭上坦言射殺貓咪的契機是一個意外，「我本身非常喜愛貓，有天在公園餵流浪貓時，被偶爾經過的男女警告。我很不爽，為了向他們復仇，決定射殺那些貓。」被問及為什麼不是襲擊復仇對象，而選擇向小貓下手，他則解釋：「我害怕他們會頂嘴，而且射殺了貓之後，對他們的怨恨也慢慢消失了。」

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虐待成癮 獸籠捉貓淋高溫熱水

自此之後，平田雄一郎便開始大量虐殺流浪貓，他在庭上作供指，下班後會在公園用氣槍和金屬子彈射擊經過的野貓，並坦言「攻擊超過80至100隻貓」，當地關注流浪貓的團體更表示曾在流浪貓屍體內發現4粒子彈，殺貓手法非常殘忍。除了射殺行為，被告還會在家中裝上紅外線攝錄機和獸籠捕捉貓隻，然後將熱水淋上去虐待牠們。

法官曾多次向被告質問不斷虐殺貓隻的動機，冷血程度讓人髮指，👇👇👇點擊圖片看原因👇👇👇

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被告平田雄一郎在庭上坦言虐貓行為讓他的情緒高漲，有欺負弱者的感覺，又形容「殺貓時像成功征服了某些東西，我難以戒掉這行為，不能忘記成功射殺時的興奮感。」喪心病狂的行為和態度激發起日本民眾憤怒，認為應該判以重刑、甚至死刑，然而最後法官卻宣布緩刑3年，不少人留言質疑日本動物保護法的懲罰過輕，不把被傷害的小動物的生命放在眼內。你又有什麼看法呢？

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日本山梨縣最近發生轟動全國的放火殺人慘劇，19歲少年在深夜闖入民居，用利刀桶死一對50多歲的夫婦後縱火燒屋，屋內兩名女兒遇襲後受輕傷，從2樓露台成功逃脫。疑犯於案發後到距離30公里遠的派出所自首，他承認是自己一個人犯案，並坦言「我殺了人」，警方事後亦發現井上夫婦並非燒死，他們的屍體有多處刀傷，鑑定人員認為是失血過多死亡後才被大火吞噬。

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