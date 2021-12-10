早洩與陽痿是身為男人最難啟齒的痛！一次差強人意的表現恐落得一輩子心理陰影。事實上，性功能障礙－早洩頗常見，每3個男性中就有1人面臨這窘境，但或許有機會預防。泌尿科醫師程威銘統整「早洩8大危險因子」，其中包括現代人文明病肥胖不運動、愛喝酒等等，快來測你是否為早洩的高危險族群。



台灣北市聯醫泌尿科醫師程威銘在《可樂研究社》頻道中解釋何謂「早洩」？事實上，並非「射精時間早」就是早洩，在醫學定義上必須符合3條件，其一為進行活塞運動持續時間小於1分鐘；此外加上有射精衝動時無法控制，若能藉由「停下來」緩解性衝動，待感覺消退再繼續，就不符合；第3條件則視伴侶滿意度而定，就算射精時間快、無法控制，但若前戲做很好，讓另一半享受快樂高潮，也不符合早洩定義。

程威銘統整釀成早洩的「8大危險因子」，你中了幾個？

▼▼▼按圖瞭解「害你早洩」的8個危險因子▼▼▼

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1.性行為發生得太早

你在中學時就偷嚐禁果嗎？一般會選在較不安全的場所，例如家中有人，或是校車、廁所等環境，加上當時年紀小擔憂一不小心「鬧出人命」懷孕了等等，多重因素影響下變得容易早洩。

2.肥胖不運動

床上運動自然要坦誠相見，衣服脫掉後害怕自己的肚子太大、表現不好？身材差又不愛運動，持久力自然會變得比較差。

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3.心因性焦慮

和另一半愛愛時，心裡老想著「我今天會不會早洩？」沒必要的焦慮與擔心，保證你一定會早洩，莫非定律會讓惡夢成真。

4.愛喝酒

酒精會影響神經系統，害得你早早棄械投降。

5.娛樂性用藥

這有違法疑慮，同樣也是刺激神經，使得比較容易早洩。

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6.包皮發炎、攝護腺癌或尿道炎

會使生殖器官處於敏感狀態，在進行活塞運動時也會因此射精射得早。

7.內分泌失調

如男性荷爾蒙不足或甲狀腺亢進，也容易引發早洩。

8.糖尿病、高血壓

慢性疾病同樣會影響射精、勃起功能。

程威銘提醒，平時得保持良好生活習慣，才能免於疾病纏身、進而引發早洩，但若已發現為早洩患者，建議乖乖就醫檢查，一旦符合危險因子表示身體已出狀況，需進一步治療。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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