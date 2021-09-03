性愛冷知識︱女友不想口交可能係你問題！4大下體尷尬狀況苦了她

性事問題五花八門，口交在網路統計也是女生普遍羞於啟齒卻內心很糾結的事，很多時候不是女生不想服務，而是男生你們到底有沒有好好照顧自己的GG，讓你的女伴歡喜吃它？4個女生無法主動告知男生需要改善的下體問題，趕快筆記處理，不要再讓你的女伴心裡苦，女伴不敢說！



1.衛生習慣超差的臭GG

保持良好的清潔習慣，是成年人在愛愛前應有的品德，沒想到其實頗多男性沒好好善待他們的弟弟。網路四通八達，現代年輕人觀念普遍開放，約炮早已是頻繁活動。據小編朋友們表示，在約的過程中，發現不少男子平時生活習慣差不說，衛生狀況真的堪憂，褲子一脫惡臭湧出；或是有些人即使洗過澡了，女生幫忙服務時，唉唷威～那味道也實在不好說，這種臭G還要人家塞進嘴裡，女生表示真的吃不下去。

▼▼▼即睇4大尷尬口交問題！！▼▼▼

+ 11

2.沒割包皮的包莖

確實不是人人都需要割包皮，但倘若男性已經處於勃起狀態，而龜頭露出卻不完整，在視覺上不僅不美觀，也間接影響女性心理層面，導致食慾降低，不想吃它；所以如果有此問題者，第一可能影響健康、第二若妨礙了性生活，專家都建議還是去把包皮割一割吧。好好處理迎來你與你女伴的性福人生。

相關文章：性愛教室｜想另一半對你欲罷不能？5招口交絕技令愛侶欲仙欲死

+ 16

3.尿垢卡G沒洗乾淨

很多男性長期沒認真清洗，導致黃垢、白垢等通通卡G。醫師、專家都再三提醒與強調，口交前請把GG內內外外清洗乾淨，沒割包皮者，請把包皮翻開清洗，尤其龜頭及其周圍容易堆積包皮垢，以及龜頭下緣的冠狀溝，若長時間沒清潔好，導致包皮垢結石、鈣化，這就不是GG臭或是髒這麼簡單的小事，嚴重可能需要手術救命囉。女性以後再遇到這樣NG弟弟，請大聲地跟它說NO！

相關文章：性愛冷知識｜口交不會染性病？必睇無尺度破解5大「口愛迷思」

+ 11

4.G毛炸裂不整理

現在女性對於妹妹處總是自動自發的管理得宜，不論是定期修剪、或是雷射除毛通通處理的妥妥的，但男性朋友似乎對於下體毛髮管理觀念尚待加強！女生朋友之間偶而聚會，討論到身邊的男伴時，聽過好幾次關於下體毛髮炸裂的窘事，進行口交服務時，很容易吃得滿嘴都是毛，不只影響吞吐，吞口水時不小心毛毛還卡進喉嚨裡嗆到狂咳！而且長期未整理的G毛，就像糾結在一起的毛球，看了就讓人超倒彈。

延伸閱讀：

網問「太久沒愛愛易懷孕？」許藍方博士：蟲蟲有「最佳使用期」，超過這時間就作廢了

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。