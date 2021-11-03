人類的科技發展日新月異，以前像磚頭般的電話，已經變成每人至少手持一部的智能手機。舊式電視、錄音帶、磁碟等產品已經被淘汰，隨著這些物品的消失，某些曾經流行過的小動作也變得「瀕臨絕種」了。日本有位畫家將100種幾乎絕跡的「古老」動作製作成圖鑑，聽聞只要你是30歲以上的人，就能輕鬆猜出圖畫的人正在做什麼。



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日本上月發售了一本話題性極高的書籍，名為《絕滅危惧動作圖鑑》，收錄了100種面臨絕種危機的「小動作」插畫，聽聞只要是30歲或以上的人都會產生共鳴，不用解釋便能看懂動作的含義，相反，年輕世代從來未經歷過，應該會看得滿頭問號。

大家猜猜這個動作代表什麼？

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答案是：「跳飛機！」這是大部分成年人兒時的遊戲，現在這些傳統遊樂場的遊戲種類越來越少，這個世代的小朋友可能寧願拿着手機看YouTube吧。

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作者藪本晶子表示，她某天突然忽發奇想，腦海浮現出「如果100年後的人發現了我們這個時代留下來的『文物』，可能會不知道正確使用方法」的念頭，於是便製作了能記錄動作的圖鑑，方便後代及子孫們了解我們的生活。

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日本女高中生，簡稱「JK」，制服短裙和水手服已經成為了她們的象徵，每個年代更會出現不同特色穿搭，最為人熟悉的必數90年代黑皮辣妹風格，超迷你短裙配搭寬大的白色泡泡襪帶領整個亞洲的少女「跟風」。最近，過氣的泡泡襪突然成為00後女學生最愛的潮物，到底為甚麼會出現這個現象呢？

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