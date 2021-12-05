内田理央1991年9月27日出生於東京，上個月剛過完三十歲生日，目前以演員和模特兒的身分活躍於日本藝能界。被星探發掘的內田理央，在2010年參加NTV女郎選拔獲得出道機會。從事演藝活動的同時也能兼顧學業，畢業於日本大學法學部經營法學科。才貌雙全的內田理央，不但擁有傲人的身材與美貌，演技也越來越出色，前途無可限量！



1. 曾經是新垣結衣的同門師妹

內田理央曾經跟新垣結衣同屬LesPros娛樂經紀公司，不過新垣結衣已經於2021年5月19日退社了。之前因為有前輩的提攜和公司的力捧，內田理央參與新垣結衣所主演的《飛翔公關室》、《忘卻偵探系列》、《逃避雖可恥但有用（僱傭妻子）》這幾部熱門的日劇，讓觀眾漸漸記住這位亮眼的美女。

+ 4

2. 擔任幪面超人Drive的女主角

內田理央最讓粉絲津津樂道的還是2014年特攝劇《幪面超人Drive》當中的精彩演出，以及尺度令人血脈賁張、臉紅心跳的半裸寫真集。她飾演《幪面超人Drive》的女主角「詩島霧子」，跟主演的竹內涼真有許多詼諧又逗趣的對手戲，兩人從老是鬥嘴吵架的曖昧關係，到最後修成正果、步入禮堂，過程真的是閃瞎觀眾。

+ 9

3. 不走清純路線反而更加突出

在《尼采老師～領悟世代新人降臨便利店～》和《俠飯》這兩部深夜劇，雖然內田理央都是戲分不多的配角，但是呆萌又不失性感的傻大姊個性，實在太吸引人了！她走的是跟其他清純派女演員不同的路線，絲毫不吝嗇展現姣好的身材，甚至以此為賣點，這樣反而更能夠在演藝圈嶄露鋒芒，走出自己的一片天。

延伸閱讀：秋季日劇8大精選 坂口健太郎要結婚？ 最期待《X光室的奇蹟2》▼▼▼

+ 20

4. 最廣為人知的作品與角色

2018年，內田理央在富士月9《海月姬》裡面飾演一位迷戀三國志的御宅族，用厚重瀏海遮住美麗的臉龐，喜感十足的演技相當爆笑，後來在劇中還進行大改造，露出真面露與好身材，簡直是驚豔全場。

+ 3

接著，內田理央又在年度熱門夯劇《大叔的愛》飾演男主角田中圭的青梅竹馬，她默默單戀著男主角，深情的模樣令人印象深刻，也因為這個角色而入圍日劇學院賞的最佳女配角，觀眾對她的好感度再度提升。

5. 憑著人氣順利開啟主演之路

有了穩定的曝光度之後，加上經紀公司的大力宣傳，內田理央順利迎來主演的機會。陸續主演《將棋飯》與《對面的爆紅家族》，展現自己多變的演技。只可惜，作品並沒有受到太大的矚目。直到主演2020年冬季檔深夜劇《來世要好好地做》，內田理央終於有了重要的代表作。

+ 9

內田理央在《來世要好好地做》扮演有五名炮友的上班族「大森桃江」，除了性愛之外，就沒有其他正當的興趣。看似活得自由奔放的桃江，其實愛得很卑微，一直鍾情於高富帥的A君，只有被他呼來喚去的份。內田理央把性觀念開放的慾女演得十分討喜可愛，後來她跟劇中的同事小關裕太產生友達以上的情愫，彼此情投意合、火花四射，看得觀眾心花怒放，滿心期待這兩人的進展。今年第二季也已經播畢，大家可以收看。

+ 5

6. 除了演戲，還是超人氣的YouTuber

2021年秋季檔，內田理央演出恐怖日劇《言靈莊》，扮演一位夢想成真的雜誌編輯，卻因為住進靈異公寓，開始被言靈操弄，甚至遭遇生命危險，喜歡恐怖故事的觀眾可以鎖定這部作品。另外，內田理央開設的YouTube頻道「だーりおCHANNEL」也時常上傳新影片，粉絲們可以更加瞭解私底下的活潑率真的內田理央喔！

延伸閱讀：5大人氣日劇新番 《家族募集中》溫馨感動、《秘密內幕》大好評▼▼▼

+ 19

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】