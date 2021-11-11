我問你：米線、烏冬、腸粉有甚麼共通點？登登登凳，它們都是白色衫的惡夢！有網民在討論區發文大呻，有些食物不管你進食時多小心，都總會彈到衣服上，令人崩潰。



網民在連登討論區中發文「一人一種食親都會彈到件衫嘅食物」，指出米線是其中一個重災區，更表示自己已用盡千方百計，都避免不了，在不知不覺間被彈到的命運。「無論食得幾小心，個口幾乎近到含住隻碗，抺嘴嗰刻永遠都會見到衫上面彈到一兩滴。」令大量網民深感認同。

腸粉和米線是彈衫的重災區。

帖文一出，即引來大量網民分享自己衣服被「玷污」的慘況，更列舉出9類最易出事的食物，齊齊訴苦。

👇👇👇按圖看9類高危食物👇👇👇

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大家有沒有試過被它們攻擊？又或者有甚麼大殺傷力食物未有上榜，歡迎留言告訴我們喔！

同場加映：譚仔上市｜創食辣等級、宣傳貼地 9個原因成功令年輕人愛食米線

說起米線又怎可以不提譚仔？對於譚仔可以成功上市，不少網民都覺得神奇，但細想之下又不無道理。譚仔成功推廣其10級辣度制度，成為香港人食辣衡量標準，更可以吸引人一級級挑戰，就如打機一樣，就算是「清湯垃圾」也可以慢慢嘗試，而更重要的是，譚仔令不吃辣，以及吃得辣的人都有機會同台食飯。

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