最近有台灣網民發文，指男友有古怪的癖好，特別鍾情於她的雙手雙腿，經常稱讚她的手很漂亮，有時候更會在大庭廣眾之下，親吻及狂聞她的手，令她十分困擾。



女網民在網上討論區表示，男友似乎有「戀四肢癖」，會突然抓著女友的手腳來聞及親吻，雖然她不討厭，但還是不知道該不該阻止。「因為有時候出門，他不會脱我鞋子聞我的腳，但他會拿我的手一直聞，怎麼看都怪怪的」，最後誇張的情況，更會把她的手指塞入她想意想不到的地方。

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女生表示，男友似乎有「戀四肢癖」，會突然抓著女友的手腳來聞及親吻。（《偉大的誘惑者》劇照）

愛氣味還是愛手腳？

樓主表示，男友常常讚她的手很漂亮，「更喜歡拿我的手指往他自己鼻孔塞」，如果有時候女友的腳沒有氣味，更會覺得不滿意，令她大感無奈。帖文引來其他網民留言，不少人都指自己的男友喜歡膝蓋。亦有人提出，會不會男友只是喜歡氣味而非四肢？

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不少人都有或明或暗的性癖，早前亦有香港女生各《開罐》投稿，指自己的男朋友戀足，過去亦曾隱瞞去找腳交性服務的行為。目前雙方已經達到談婚論嫁的階段，不過她卻發現，他仍有偷影別人美腿的習慣，連同事亦是他偷影的對象，對此感到難以接受。性治療師何慕詩認為，戀足本身並不「變態」，不過亦有4點要注意。

👇👇👇按圖看古怪性癖4點注意👇👇👇

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雖然塞鼻孔的確有點噁心，不過互相都接受到的話，也不失為一個小情趣。如果有一天，你的另一半數也這麼做，你會有甚麼反應呢？留言分享一下吧！

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有港男在連登討論區發文求助 ，指自己最近，跟交往了一年半的女朋友啪啪啪時，發現對方下體有異樣，令他大感困惑，更懷疑女朋友有事瞞著自己，分分鐘戴了帽都不自知！不過一眾連登仔看罷樓主求救文後不禁失笑，究竟所為何事呢？

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