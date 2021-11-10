大家有養寵物嗎？如果有一天發現，本來非常百厭的牠突然變乖，本來動不戶就會生氣，更會抓人，卻變的沉默溫馴，你否會覺得牠終於變好，老懷安慰？還是會意識到不妥，覺得牠身上一家發生了些甚麼...



外國有一名男子早前在Reddit發文，說出了一個埋藏在心6年，一直不敢說的秘密。他指出6年前，他的女朋友，養有一隻黑色小貓，可是小貓很有攻擊性，每個人都會被牠抓。而且對誰都會發出嘶嘶聲，十分不友善。更令他崩潰的是，小貓不肯用貓砂，而女友還是一直相信牠會改。

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直到有一天女友要出遠門，男子要負責到她家照顧貓咪，小貓抓傷了他的手，更在其手臂上大便。男子忍不住說了一句，他自己都沒想過會成真的說話。直到今天，他仍為當日的事懺悔，直言覺得自己是一個人渣。他到底對小貓做了甚麼事？

👇👇👇按圖看小貓變乖暗黑內幕👇👇👇

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雖然男子在最後有懺悔，但網民仍不賣帳，紛紛指責男子不知所謂，不過錯已鑄成，目前可以做的，就是祈禱確保妻子永遠不會發現這件事，「不然她會恨你一輩子」，更有人希望他快點刪帖，「不要告訴朋友，永遠不要告訴任何人這件事」。

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同場加映：男友送上巴士下站女生即落車 網民目擊全程心痛發文籲：巴打睇路

不少情侶拍拖時，臨別依依，都會先目送對方上車再離開。你有沒有想過，對方上了車之後，既不是乖乖坐著回家，也不是拿出手機跟你通訊，而是在下一個站即悄悄地下車？有網民就目擊這一幕，替男事主擔心。

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