有種性關係叫SP以上戀人未滿，FWB（Friends with Benefits）意思是大家是有著性關係的好友。最近一名報稱讀薄大（薄扶林）的男生在連登發文，指自己跟另一大學的女生是FWB關係，但最近女生傳來了一張驗孕棒照片，惹來連番思想掙扎。



男生在連登發表長文，指自己今年已經Year 4，在之前的大學活動中，認識了中大音樂系的一名女生，二人十分投契，當了朋友不久之後就上了床。他直言二人不是情侶關係，但相處開心，性格及性愛方面都十分合拍，大家都認可這一段關係。

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大學男生的中大友誼波對象，突然表示自己懷孕了。（《今生是第一次》劇照）

不過他也在文中提到，二人在性愛的過程中，沒有使用安全套，只靠女生吃避孕丸。半年下來一直都相安無事。直到有一天，男生躺在床上無所事事時，突然收到女生傳來的一張驗孕棒照片。更令他沒有想到的是，原來事情還有另一層內情。

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網民對男主的遭遇都大感頭痛，不過都認為他應該當面問清楚。如果類似的事情發生在各位的身上，你又會怎樣處理呢？

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有港男在連登討論區發文求助 ，指自己最近，跟交往了一年半的女朋友啪啪啪時，發現對方下體有異樣，令他大感困惑，更懷疑女朋友有事瞞著自己，分分鐘戴了帽都不自知！不過一眾連登仔看罷樓主求救文後不禁失笑，究竟所為何事呢？

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