如果有一天，你的另一半跟你說「我今晚想喝點酒」，你會有甚麼感受？在台灣有一位年輕人妻，因為想生孩子，害羞地對老公作出性暗示，沒想到老公竟然會錯意，鬧了個笑話。



台灣年輕人妻在「爆廢公社公開版」表示「想說喝個紅酒， 增加情趣來拼個二寶（第二個小孩）！拜託老公我洗好澡前幫我倒好」，不料老公卻會錯意，沒有把紅酒倒在常用的高腳玻璃紅酒杯中，反拿出了兩個她想都沒有想過的容器，令她的情趣一秒變味。

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兩碗紅酒驚呆妻子

結果女生出浴完之後，看到她老公手持兩個平時吃飯的大碗，裝著兩大碗紅酒，裡面還有一些冰塊，令她想像中的浪漫氣氛一秒崩壞，原本打算增加性趣，來點小刺激的地面，變成了山賊土匪的結拜現場。樓主好氣又好笑，無奈大喊「還是哪門子的浪漫法？好掃興喔，乾啦！」

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江湖味十足的照片令網民捧腹大笑，直言「歃血為盟！」、「不能同年同月同日生！但願同年同月同日死！」、「讓我想到山大王」，亦有人認為老公想單刀直入「意思是提醒你快點乾了」、「男人的浪漫」。



不少朋友都試過錯過女神的暗示甚至明示。其實可以由女生動作、行為，及語言三個方面，了解女生的對男生的性暗示，免得大家錯失良機，又或者鬧出大笑話。

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雖然場面十分搞笑，不過也不失為一個有趣的小回憶呢！大家跟另一半有沒有鬧卞過類似的小烏龍？留言分享一下吧！

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