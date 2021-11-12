安全套不但能避孕，亦能防止性病和細菌入侵私密部位，是情侶和夫妻之間不可或缺的日用品。主打透薄耐用的日本安全套品牌「岡本（Okamoto）」相信大家都有聽過，但你又知不知道其實這間公司的真正收入來源是什麼？有節目請到50位現職員工爆料，原來安全套只佔了整間公司10%的營業額，背後其實有過百種「真正業務」！他們還揭露了在岡本工作後的趣聞，員工可以優先試用的都市傳說到底是真是假？



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說到日本安全套，幾乎所有人都會第一時間想到「岡本（Okamoto）」，這間有著87年歷史的老字號由創辦人岡本已之助於1934年創立，他是首位研製出不會腐爛乳膠安全套的日本人，初期主打製作超薄安全套等產品，但經過多年來的業務發展和收購後，現在已經成為多款乳膠、橡膠、塑膠產品的製作公司，而最著名的安全套現在只佔每年營業額10%！

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日本節目《タモリ倶樂部》決定深入岡本大本營一探究竟，他們找來50位現職員工談談公司裏不為人知的規矩和秘聞，發現大部分員工的職位其實和安全套無關，卻因為「岡本」這個名字而被標籤上「賣condom」形象，就連出去見客派卡片也要隨身攜帶安全套當見面禮！👇👇點擊圖片看其他趣聞，員工可以優先試用的都市傳說是否屬實？👇👇

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節目分別問了員工們在「岡本」工作的好處和壞處，結果發現由於安全套的形象太過深入民心，基本上只要說出自己是在「岡本」工作，便會被人誤當做性知識的博士，又或者被當成提供免費試用的「安全套ATM」，他們都希望透過節目讓大家了解清楚，其實岡本並不是完全等於安全套啊！

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有傳安全套早於公元前2000多年就出現在人類的生活當中，經過不斷改良才變成今時今日的超薄乳膠安全套，你又知道100年前的安全套是甚麼樣子的嗎？最近，有一位日本人在自家經營的民宿裏，發現了一盒存放了過百年的「文物級」condom，經過節目組的調查，發現了不為人知的秘密！點擊看全文👉日本民宿驚現120年前原始避孕套 尺寸超大經鑑定後揭驚人真相！