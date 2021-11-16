繼《魷魚遊戲》、《以吾之名》之後，Netflix原創韓劇《地獄公使》亦將於11月19日上線。實名派演員劉亞仁主演，加上《屍殺列車》、《屍殺半島》導演延尚昊執導，令這套劇未播之前已經有很高關注度。在未有得睇劇之前，讓《Opener》先向大家說明劇中的一些重要設定！



《地獄公使》，改編自同名網絡漫畫及短編動畫，故事由《屍殺列車》導演廷尚昊創作，觀看標準被評分為「年滿18歲才可觀看」。故事講述，一名男子有一天突然被告知自己將於不久的將來死亡。到了被預告的時間，一班巨大怪物突然出現，將他燒至灰燼。突如其來又解釋不到的事故，令所有人都陷入恐慌。在這個時候，一個新的教會突然興起並不斷壯大。到底教會和這些超現象有甚麼關係？

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《地獄公使》劇照

▼▼▼看《地獄公使》前必理解5個設定▼▼▼

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【1】世界觀

在《地獄公使》之中，是有「天使」的存在。不過，在故事中出現的天使，與我們一般認知中有善良形象的天使有很大分別。這裡的天使，是負責向即將死亡的人通報他們死亡的日期和時間，這個通報，稱為「地獄的告知」。

接到告知的人，之後過活的每一天，都是生命的倒數。直到天使所通報的日期和時間，地獄使者就會出現，兌現「地獄的試演」，即執行死亡，接到地獄告知的人會被撕毀及被火燒至變成灰燼。

接到地獄告知的人，大多數都是本身犯了如強姦、放火等罪行的人。他們在接到告知之後，會被加以烙印，直至死亡的一天，都過著悲慘的生活。

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【2】新真理會

在《地獄公使》中，「新真理會」是一個十分重要的設定。它是一間新興的教會，主張神會以超脫的形態出現以將可怕的地獄展示在人的面前。在活著的時候，如果努力不犯罪以及全心全意信奉教會，就可以避免接到地獄的告知。

教會亦指，地獄的告知以及地獄的試演，都是神的警告。有了這些警示，就能製造出一個充滿正義感的社會。而劉亞仁飾演的鄭真秀，就是新真理會的議長（等同主席）。

起初，新真理會只是一個只有20至30人的小型團體。但隨著不少人親眼目睹有人被執行地獄試演，令新真理會的信徒越來越多。

《地獄地使》在11月19日就會於Netflix獨家上線！想看的人記得mark低～除了這套之外，其實Netflix今年都有不少高質的原創韓劇。想知道的可以按下圖觀看。

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