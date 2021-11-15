俗語有話「相見好同住難」，只因一起住就是將生活的所有習慣大公開，再沒有掩飾的空間！而人人性格不同，生活上難免會有磨擦，做出令同住人難忍受的行為！近日連登網民以「一人一個屋企人日常生活嘅X街行為」為題拋磚引玉，結果引來大量回覆齊齊訴苦！



相處好同住難，有良好生活習慣的屋企人非必然呀！（《香港愛情故事》劇照）

網民們提出的乞人憎生活習慣中，大多都有關衛生問題。以為疫情下大家的衛生意識都會稍為提高？不！不少網民指他們的家人外出回家後依舊不洗手，甚至不換衣服便躺上床，令人不禁表示「想像都覺得污糟」！

而獲最多網民認同的乞人憎行為，則是「淋浴露係咁加水」。有網民指加一次還可以接受，可是瘋狂加的話根本「用咗等於冇用」，而且加水後洗手液或淋浴露特別稀，一不留神便由梘液變水柱射濕自己。

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👇👇👇點圖睇邊啲屋企人行為最乞人憎！👇👇👇

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大家對於以上令人討厭的習慣有沒有同感？記者跟大多網民一樣，認為沐浴露加水最討厭！除了如沒有沖過涼般，最慘是加水其實會滋生細菌。大家不妨多勸家人，以免皮膚出了問題才找解決方法。

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同場加映：情景題｜借用舊電話意外發現媽媽出軌 網民求助：扮唔知定踢爆？

發現另一半出軌固然既生氣又傷心，但若然發現出軌的是你媽媽、被出軌的是你爸爸，當下的情感又會有多複雜呢？近日有網民不幸地遇上此情況，偶然發現媽媽對爸爸不忠、在外有新歡，令她不知如何面對，於是向網民們求助。

樓主表示早前借用媽媽的舊電話而無意發現媽媽與出軌對象的相片及對話，發現後相當不知所措，而且不想回家因怕面對爸爸。樓主亦提到爸爸一向相愛疼錫家人，不想眼白白看着他被人欺騙，卻沒有勇口說出口，因為能想像到爸爸知道真相的話會相當傷心。

究竟網民們有咩建議？點擊看全文：情景題｜借用舊電話意外發現媽媽出軌 網民求助：扮唔知定踢爆？