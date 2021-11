Disney+︱4大11月首映人氣作　韓迷有RM向前衝　Marvel迷必睇鷹眼

集結迪士尼、Marvel、Star War、Pixar、國家地理及 Star 等六大標誌性品牌的影音串流服務Disney+ ,16/11正式於香港上線。為慶祝此一里程碑,Disney+準備了《尚氣與十環傳奇》、《Running Man 向前衝》等多部「首映」影視娛樂作品,推薦給所有影迷們。



Disney+ 精選推薦:《尚氣與十環傳奇》

漫威首部華裔英雄電影《尚氣與十環傳奇》( Shang-Chi and the Legend Of The Ten Rings)9 月上映後獲得高評價,全球票房累積 5300 萬美元(約港幣4億1千萬元)創佳績,故事講述尚氣(劉思慕 飾)自幼接受父親文武(梁朝偉 飾)的鐵血戰鬥培訓,精通各種武術招式。長大後為了逃離家鄉,他改名換姓展開新生活,認識了新摯友凱蒂(奧卡菲娜 飾),平靜日子就這樣過了十年,直到過去再度找上門… 尚氣能否會發掘十環的無敵力量,無懼擺脫父親的勢力?

▼▼▼即睇Disney+ 4大首映精選推薦!▼▼▼

+ 7

Disney+ 精選推薦:《鷹眼》

初代復仇者聯盟成員鷹眼的獨立影集,也將於 11 月 24 日與美國同步在 Disney+ 上首播。由謝洛美·維納(Jeremy Renner)與希莉·施丹菲(Hailee Steinfeld)飾演的Marvel漫畫中著名的弓箭手凱特 · 畢夏普(Kate Bishop)攜手合作。

延伸閱讀:15部Disney+不能錯過的影視作品 Marvel劇《鷹眼》下周連播兩集

+ 10

Disney+ 精選推薦:《毒癮》

《毒癮》(Dopesick)改編自貝絲梅希(Beth Macy)的同名暢銷書,由米高基頓(Michael Keaton)領銜主演。這部影集描寫了美國對抗鴉片成癮的過程、藥物問題與藥廠間的利益關係、因此陷入困境的維珍尼亞州礦業社區、以及美國緝毒署的工作日常。而對抗藥物成癮問題的英雄人物,正是在這樣的時空背景下誕生,而影集更刻畫出了這些英雄如何在面對無所作為的大公司以及既得利益者時, 依然能堅守立場、與之抗衡。

Disney+ 精選推薦:《Running Man 向前衝》

《Running Man向前衝》是 SBS 首爾電視台人氣綜藝節目《Running Man》的首部衍生節目,由原班人馬金鐘國、哈哈和池錫辰擔任班底,他們將與眾多名人嘉賓一起接下全新任務和挑戰。

Disney+ 影音串流服務的訂閱費用為每月港幣 73 元,年費則為港幣 738 元。即日起,Disney+ 提供高品質和無廣告的觀影體驗,最多支援 4 個裝置同時觀賞,可於多達 10 個裝置下載影音內容,擁有個人化推薦並能創建最多 7 個不同的使用者,並可以由家長建立兒童使用者檔案,提供一個簡易操作、兒童友善的介面,確保觀看年齡合適的影音內容。訂閱用戶還可以利用 GroupWatch 功能,與家人和朋友們同步觀賞 Disney+ 上的任何影片。

相關文章:Disney+正式上線懶人包 最平月費僅$6?內容、收費、功能一文看

+ 4

延伸閱讀:

上映前評價慘! 《永恆族》全球賣破 77 億 蟬聯兩週票房冠軍扳回一城

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】