解釋時答超快一定有古怪　8招識穿另一半是否大話精｜拍拖要考牌

伴侶之間除了愛，最重要的就是信任，若然對方經常說謊，想必對雙方感情不利。根據政府統計處的數字，近年香港離婚率一直高企，甚至高達近5成，可見要維持雙方關係至白頭到老並不是易事。有伴侶的你會否經常猜疑另一半對自己是否誠實？以下8招教你分辨對方是否大話精！



《皮諾丘》劇照

美國心理學家Susan Hughes和Marissa Harrison便提出分析報告，指其實無論男女都傾向喜歡坦誠相待的伴侶，而常說謊的伴侶，其出軌的機會亦相對較大，對維繫雙方感情造成極不良的影響。

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如果你的另一半是不擅長撒謊的人，或許對方會對你問他／她的問題支吾應以對，避而不答，這時你心裏清楚對方暪住了甚麼。可是若然對方的語言偽術了得，又該如何分辨他／她說的是事實還是謊話？

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雖說坦誠相對非常重要，但當女友氣在頭上，各位男友生命垂危之時，說一些善意的謊言也未嘗不可。不過，若是為了自己的利益，或掩飾什麼東西的話，就別怪拆穿你謊言的另一半無情了！

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香港出生率低，不少90後或00後都是獨子，家中得一個男丁父母自然錫到燶，自小在母親溺愛下長大，以致近年有不少媽寶男出現，廿幾三十歲人也像未戒奶一樣，連見工面試也要媽媽相伴。有網友近日就在討論區發文，大呻想跟世紀媽寶男友講分手，誰知在攤牌的時候，男友竟做出一連串男寶舉動令她瞬間去意已決！

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