曾拍過《末代皇帝溥儀》的尊龍近十多年鮮有公開露面，不過近日網上流傳尊龍參加宴會的近照。當年時美男子的他，今年雖然69歲蒼老了不少，還有個大肚腩，但也有網民認為已年近七十的他保養算得宜，隱隱也流露出點點星味。其實很多香港明星後生時，都是高質小鮮肉，你也許想不到，梁朝偉都MK過。



（微博圖片）

尊龍自2007年拍罷電影《搏激戰》（War）後便退出娛樂圈，不過近日有網民瘋傳他參加宴會的近照，再次成為話題。相中尊龍戴上帽子，穿上格仔西裝跟友人合照。年近70的他發福不少，隱隱見到肚腩仔，但眼神不減。

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其實香港不少男星在年輕時都是超級大帥哥，例如皮膚白雪雪的古天樂，有頭髮的張衛健你又見過嗎？他們當年也迷倒不少女粉絲，部分人至今仍活躍於娛樂圈，有些則在半退休狀態或已移居別處。

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眾多男神中，有不少仍然保持俊朗容貌，你們又認為哪個年輕時最顏值破表呢?

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