女人的直覺真的不可以小看，近日台灣有一名人妻，在老公換衣服時，無意間看到他的背脊上，長了一顆暗瘡，生長的位置和狀態告訴她案情不單純，在層層推斷下，發現老公真的出軌，到底她是怎樣做到的？



台灣一名人妻，因為老公背脊生了暗瘡，而揭發他出軌。（《黃色大象》劇照）

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台灣兩性作家「H」在電視節目《震震有詞》中，分享自己遇過的案例，指一對結婚2年的恩愛夫妻，二人相安無事，生活幸福美滿，沒想到婚姻因一粒暗瘡起變化。原來有一天早上，妻子在老公換衫時，看到他背脊生了一粒暗瘡，直覺覺得有問題！

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本來生暗瘡沒甚麼特別，不過這暗瘡生長的位置，以及它的狀態卻有點特殊。原來老公背上的暗瘡，長在一個用雙手很難碰到的地方，不過人妻發現它時，暗瘡是破掉的。人妻當場覺得事有蹺蹊，認為只有由另一個人在後方擠，才有機會擠破那暗瘡。

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她不動聲色地問丈夫，「你背後長暗瘡，被擠出來了，誰擠的啊？」人夫登時神色緊張，回應「可能我自己弄破的。」令人妻更加懷疑他偷吃。當天晚上，人妻突襲看老公手機，果然找到了關鍵的對話內容。老公當日就對另一個女生說：「今天我老婆發現暗瘡被擠破，我那天叫妳不要擠，妳又擠」。後來人妻把所有對話及證據截圖、備份，準備辦理離婚手續。女生的直覺真的好恐怖呢！

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