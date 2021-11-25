現年71歲的藝人譚詠麟，近日被微博網民「悲傷牛肉麵_」指偷吃23歲女歌迷，女方的男友在微博貼出多張照片連日追撃。雖然譚詠唱片公司環球，以及經理人公司都發出聲明否認，但不少網民仍指譚詠麟「有前科」，不知道見慣大風大浪的譚校長，今次會如何回應？



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在網民發圖之後，譚詠麟方面亦發出聲明否認，並指會作出法律行動，「悲傷牛肉麵_」及後將相片刪除，但繼續出post並表示會奉陪到底，令一眾網民紛紛留名食食花生。也亦有網民開始數譚詠麟的威水史，指他早已有「食女fans」前科，公然包二奶更有私生子。

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原來譚詠麟跟湯家驊夾過band，真是交遊廣闊呢！大家對於這個消息怎麼看呢？留言分享一下吧！

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同場加映：老公背脊生一粒暗瘡人妻直覺得有蹺蹊 超敏銳推理識破他出軌

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