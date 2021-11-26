韓國超人氣組合BTS（防彈少年團）日前於美國洛杉磯的馬路上進行快閃，表演了《Butter》、《Dynamite》、《Permission to Dance》等3首歌曲。美國新聞主持人Cher Calvin，就有幸「坐前排」欣賞快閃表演，其中成員V在表演的時候，更在她車輛的車頭蓋留下了「神聖的手掌印」。她表示，連日來收到不少ARMY（BTS粉絲名稱）的留言及私訊「問價」，問她會不會放售車輛。



韓國超人氣組合BTS（防彈少年團）日前到美國出席全美音樂頒獎禮2021（AMAs），歷史性地拿下「年度藝人獎」。在新冠肺炎的疫情影響之下，出國變成了十分難得的機會。而一向愛錫粉絲的BTS，亦把握時間跟當地的ARMY見面。在出席完頒獎禮之後，他們於洛杉磯街頭進行快閃，表演了《Butter》、《Dynamite》、《Permission to Dance》等3首歌曲。據悉，他們當時正在錄製節目《The Late Late Show》，而節目主持人James Coden亦在場。

👉韓版藍可兒｜主婦失蹤23日伏屍天台水箱 警方輕視案件失破案時機

美國新聞主持人Cher Calvin，當日碰巧駕車經過現場，有幸「坐前排」欣賞快閃表演。她隨即在個人IG上上載當時錄到的影片，期間聽到她不斷高呼「我的天，BTS就在我面前」。在表演開始的時候，BTS成員V更在她車輛的車頭蓋留下了「神聖的手掌印」，她事後拍片證實手掌印仍然存在。

V在表演期間觸碰了Cher Calvin的車輛車頭蓋，她事後拍片證實手掌印仍然存在／IG@chercalvin

👉減肥｜日本專家：7個生活習慣越做越胖！常講這句口頭禪想瘦都難

不少ARMY（BTS粉絲名稱）都湧到她的IG及Twitter留言及私訊「問價」，問她會不會放售車輛，更有粉絲豪氣表示「你即管開價，我馬上匯錢」。除此之外，亦有不少粉絲直呼「超羨慕」，並表示「如果是我，應該一輩子也不會洗車」。

有粉絲留言：「你的車輛多少錢 ？開個價吧，我馬上匯錢給你。」

BTS作客的《The Late Late Show》已經於11月24日播出，有興趣的粉絲可以到官方YouTube頻道收看相關片段！

同場加映：向同學口述《魷魚遊戲》被發現 北韓學生買韓劇USB被判終身監禁

打破NETFLIX歷來最多人點擊紀錄的韓劇《魷魚遊戲》，在全球各地都有很高人氣，就連「遠在天邊近在眼前」的北韓亦不例外。韓國電視台JTBC引述媒體「自由亞洲電台」（RFA）的報道指，近日有7名北韓學生因為偷看《魷魚遊戲》而受到重罰，最嚴重者被判槍斃，亦有人被判終身監禁。想知道事件的來龍去脈，可到原文閱讀。