【藍可兒／韓國懸案】還記得加拿大華裔女生藍可兒的死亡事件嗎？她於酒店CCTV被拍攝到行為出現疑常之後，就被發現伏屍酒店天台的水箱。原來，韓國都曾經發生類似的事件。早前，時事節目《想知道真相》播出「清州水箱殺人事件」的特輯，一名婦人在2002年被發現伏屍天台水箱離奇死亡，至今仍為是懸案。



被稱為「韓版藍可兒」的「清州水箱殺人事件」，於2002年6月5日至6月28日發生。當時，韓國歷史性進入世界盃4強，全國都籠罩著熱烈的氣氛之中。而這案案件，就好像進入了黑洞一樣，一直被忽視及遺忘。

死者姜正淑

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2002年6月5日，一名當時43歲的婦人姜正淑（譯音）無故失蹤。她的兒子和女兒在家中等了一個晚上仍然未見媽媽回家，於是通知身體殘障的爸爸，並與爸爸一起報警。不過，當時接報的警察，誤以為案件只是單純的離家出走，並沒有落案調查，只是讓他們「回家再等幾天」。直至姜正淑失蹤第23天，兒子發覺屋內傳出惡臭味，最後於天台水箱尋回媽媽的腐屍。不過，由於屍體當時已經嚴重腐爛，所有證據都已經不能尋回，連死因也是不明，案件至今仍然是一個謎團。

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直至現時為止，這宗案件的最有力嫌犯———銀行CCTV所拍到的年輕男子，仍然未能緝拿歸案。當時負責調查這宗案件的刑警，近日再次接受《想知道真相》的訪問，繼續以輕佻的態度回應事件，令網民大派嬲嬲，留言嘲笑指「這種人為甚麼也可以當刑警」、「真是太厚面皮」。

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