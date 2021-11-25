韓國前總統全斗煥於2021年11月23日離世，終年90歲。他於1980至1988年擔任韓國總統期間實施軍人獨裁統治，曾經暴力鎮壓參與光州民主運動的市民，令不少光州市民都對他非常憎恨。他去世的消息傳出後，光州市民顯得十分興奮，更有商店為了慶祝他去世，推出折扣優惠。



1931年出生的全斗煥，於1960年代，曾是朴正熙總統時代的一名掌握重要權力的軍閥。1979年，朴正熙遇襲被刺，全國陷入一片混亂，全斗煥伺機發動政變，將全國軍政大權獨攬一身。全韓國多處於1980年4月開始發起大規模學運，要求全斗煥交還政權及下台。至5月，全斗煥下令血腥鎮壓光州的示威者，造成超過二百人死亡，史稱「518光州事件」。之後，全斗煥順理成章成為了韓國的新一任總統，實施軍人權威獨裁統治，任期由1980年至1988年。

518光州民主化運動

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最終，全斗煥發動政變一事，於1993年才被時任韓國總統金泳三裁定為內亂。他被控貪污、兵變、煽動叛亂等罪名，原本被判死刑，後來改判終身監禁，但最後於1997年被時任總統金大中特赦。

全斗煥被判刑時

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光州和全韓國的人，一直都等待著全斗煥的一句道歉。可是，他直到死的一刻，都從未有親口為光州事件而道歉。多年來，當有記者問他關於光州事件的問題時，他的態度都是非常惡劣，甚至回罵記者「臭傢伙」。所以，他的死訊傳出之後，全韓國網民都大肆慶祝，更指「死不足惜」，有一間在光州的韓牛店貼出告示，指「今日限定，慶祝全斗煥死亡，所有韓牛9折出售」。

光州有韓牛店以9折發售韓牛賀死訊

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全斗煥於11月24日至25日設靈，韓國現屆政府已發表聲明，表示青瓦台官員將不會出席任何悼念及弔唁的儀式。根據韓媒報道，到過靈堂的韓國國會議員亦只有3人，而前聯合國秘書長潘基文亦有現身。不過，設靈期間曾經引發起不少騷動，例如有人戴著著名抹黑討論區「ilbe」的頭套出現、亦有人假冒正在服刑的前總統朴槿惠送花環。

假冒朴僅惠送花環、戴著ilbe頭套出現的人士

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雖然，全韓國都在熱烈慶祝全斗煥的死訊，不過光州市民團體於11月23日舉行記者會，表示在全斗煥死前都沒有得到他真誠的反省，為此感到冤枉和憤怒。他們亦表明，不會因為全斗煥離世就忘記他對光州市民做過的傷害。

全斗煥靈堂

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