臉盲症患者原來特別自戀　加拿大研究顯示：他們眼中只有自己

你有朋友有臉盲症嗎？加拿大麥科文大學（MacEwan University）和多倫多大學（University of Toronto）合作的研究發現，原來有臉盲症的朋友，一般都比較自戀，而且有科學解釋！



加拿大研究發現，臉盲症的人一般都比較自戀。

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研究找來一共1435名民眾進行測試，先為他們做了關於自戀大格的測試。然後將40張男性臉孔照片給他們看一次，之後為他們安排一些無關重要的任務。最後再隨機混入40張先前沒有展示過的男性照片，請民眾指出自己認不認得他們。

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自戀者視訊會面只看自己？

結果顯示，擁有自戀傾向的參加者，普遍表現都比較差。進一步的測試更發現，他們對於身邊的身品、房子，甚至汽車的記憶，都比一般人差。研究人員更發現，在進行網上會面更者講座時，比較自戀的參加者，會有更長時間看著自己在視訊中的臉，反而不太記得會面內容。

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研究人員認為自戀的人，他們的注意力都會集中在自己的身上，令他們忽略了身邊的事物，間接令他們變得「目中無人」，引致致臉盲。相關研究結果已經刊登在學術刊物《Journal of Personality》。

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