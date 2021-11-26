你曾對你同事有甚麼不滿？近日有網民因為覺得其「老女人」同事抄襲她的衣著，而在網上投稿希望能圍爐取暖並能獲得解決方法，誰知卻惹來網民一面倒批評，認為她不但「諗多咗」，而且自視過高。網民們更相當有心，為她提供多個另類方法解決問題！



網民於Facebook專頁投稿大呻「同事抄我著衫！」，又指她的同事是「老女人」。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

近日有網民於Facebook專頁「奴工處」投稿，大呻「同事抄我著衫！」，她提到公司中有個四五十歲的「老女人」經常抄她的衣著，之前不時會買跟她一樣的紗裙、牛仔連身褲，近日連鞋子都跟她買同一對，名乎其實一模一樣。這樣的情況令她相當苦惱，於是她投稿向各大網民求救，詢問道「有冇咩辦法等佢唔好再抄我？」，又感嘆道「真係好煩！」。

結果網民的反應幾乎一面倒負評，不少網民指市面上的衣著「嚟嚟去去都係嗰啲」，會撞非奇事。亦有不少網民直指投稿人人品差，認為她小器兼自視過高、認定別人一定是在模仿她外，將同事直接形容成「老女人」亦相當無禮貌。

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除了批評，亦有不少網民為投稿人另類獻計，提出不少防止同事抄襲的方法，看得人大快人心！

👇👇👇點圖睇網民教投稿人點應對事件！👇👇👇

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離職走人，不少人按照慣例都會派糕餅作散水餅，以感謝一眾同事的關照。不過看來這約定俗成的文化非人人認同，近日有連登網民開PO表示收到同事派旺旺仙貝作散水餅。如此出位的散水餅引來不少網民恥笑，繼而展開「究竟離職使唔使派散水餅」的激烈討論，大家又有甚麼看法？

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